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BİM'de Salı günü tuvalet kağıdı ve kağıt havluda damping (BİM 1 TEMMUZ SALI AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 1 Temmuz Salı günü tuvalet kağıdı ve kağıt havluda büyük indirim fırsatını kaçırmayın. Peki, BİM'de 1 Temmuz Salı günü başka hangi ürünlerde indirim var? 1 Temmuz Salı günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 1 Temmuz Salı aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 1 Temmuz Salı aktüel ürünler kataloğu…

BİM'de Salı günü tuvalet kağıdı ve kağıt havluda damping (BİM 1 TEMMUZ SALI AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

CEBECİ TAM YAĞLI TAZE KAŞAR PEYNİRİ 1000 GRAM

Fiyat: 269 TL

AKNAZ LOR PEYNİRİ 1 KG

Fiyat: 59,50 TL

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BİM'de Salı günü tuvalet kağıdı ve kağıt havluda damping (BİM 1 TEMMUZ SALI AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

ETİ CİN ÇİLEK SOSLU LOKMALIK BİSKÜVİ 3X114 GRAM

Fiyat: 49 TL

ÜLKER ONEO MEYVE DOLGULU ŞEKERSİZ SAKIZ 76 GRAM

Fiyat: 59 TL

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BİM'de Salı günü tuvalet kağıdı ve kağıt havluda damping (BİM 1 TEMMUZ SALI AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 3

TUVALET KAĞIDI VE KAĞIT HAVLUDA DEV İNDİRİM!

RİTMO 3 KATLI TUVALET KAĞIDI 32 RULO

Fiyat: 179 TL

RİTMO 3 KATLI KAĞIT HAVLU 12 RULO

Fiyat: 119 TL

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