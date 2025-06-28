BİM'de Salı günü tuvalet kağıdı ve kağıt havluda damping (BİM 1 TEMMUZ SALI AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 1 Temmuz Salı günü tuvalet kağıdı ve kağıt havluda büyük indirim fırsatını kaçırmayın. Peki, BİM'de 1 Temmuz Salı günü başka hangi ürünlerde indirim var? 1 Temmuz Salı günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 1 Temmuz Salı aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 1 Temmuz Salı aktüel ürünler kataloğu…
CEBECİ TAM YAĞLI TAZE KAŞAR PEYNİRİ 1000 GRAM
Fiyat: 269 TL
AKNAZ LOR PEYNİRİ 1 KG
Fiyat: 59,50 TL
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ETİ CİN ÇİLEK SOSLU LOKMALIK BİSKÜVİ 3X114 GRAM
Fiyat: 49 TL
ÜLKER ONEO MEYVE DOLGULU ŞEKERSİZ SAKIZ 76 GRAM
Fiyat: 59 TL
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TUVALET KAĞIDI VE KAĞIT HAVLUDA DEV İNDİRİM!
RİTMO 3 KATLI TUVALET KAĞIDI 32 RULO
Fiyat: 179 TL
RİTMO 3 KATLI KAĞIT HAVLU 12 RULO
Fiyat: 119 TL
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