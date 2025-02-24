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BİM'e 26 Şubat 2025 çarşamba Örgü Makinesi geliyor! BİM 26 Şubat aktüel ürünler kataloğu!

BİM market 26 Şubat 2025 çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 26 Şubat onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? Çarşamba günü BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM market 26 Şubat 2025 çarşamba indirimleri...

BİM'e 26 Şubat 2025 çarşamba Örgü Makinesi geliyor! BİM 26 Şubat aktüel ürünler kataloğu! - Sayfa 1

Delonghi Full Otomatik Kahve Makinesi 11.950 TL

Kumtel Deposuz Su Arıtma Cihazı 5.990 TL

Profesyonel Standlı Buharlı Kırışıklık Giderici 4.990 TL

Örgü Makinesi 2.790 TL

Kumtel Çift Kapılı DFROST 204 L Buzdolabı 10.990 TL

Kumtel Buhar Kazanlı Ütü 2.590 TL

Kumtel Vitroseramik Ankastre Ocak 5.250 TL

Kumtel Elektrikli Güveç 1.850 TL

2 Çekmeceli Komodin 1.290 TL

4 Çekmeceli Şifonyer 2.490 TL

Kitaplık 2.790 TL

TV Ünitesi 2.390 TL

Ayakkabılık 1.575 TL

3 Kapak 2 Çekmeceli Gardırop 4.690 TL

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