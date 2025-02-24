BİM'e 26 Şubat 2025 çarşamba Örgü Makinesi geliyor! BİM 26 Şubat aktüel ürünler kataloğu!
BİM market 26 Şubat 2025 çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 26 Şubat onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? Çarşamba günü BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM market 26 Şubat 2025 çarşamba indirimleri...
Delonghi Full Otomatik Kahve Makinesi 11.950 TL
Kumtel Deposuz Su Arıtma Cihazı 5.990 TL
Profesyonel Standlı Buharlı Kırışıklık Giderici 4.990 TL
Örgü Makinesi 2.790 TL
Kumtel Çift Kapılı DFROST 204 L Buzdolabı 10.990 TL
Kumtel Buhar Kazanlı Ütü 2.590 TL
Kumtel Vitroseramik Ankastre Ocak 5.250 TL
Kumtel Elektrikli Güveç 1.850 TL
2 Çekmeceli Komodin 1.290 TL
4 Çekmeceli Şifonyer 2.490 TL
Kitaplık 2.790 TL
TV Ünitesi 2.390 TL
Ayakkabılık 1.575 TL
3 Kapak 2 Çekmeceli Gardırop 4.690 TL