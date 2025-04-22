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  4. BİM'e 30 Nisan’da tek ve çift kişilik yatak geliyor! (BİM 30 NİSAN ÇARŞAMBA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM'e 30 Nisan’da tek ve çift kişilik yatak geliyor! (BİM 30 NİSAN ÇARŞAMBA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 30 Nisan 2025 Çarşamba tarihinde tek ve çift kişilik yatak geliyor. Peki, BİM'de 30 Nisan Çarşamba tarihinde hangi ürünlerde indirim var? 30 Nisan’da BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 30 Nisan 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 30 Nisan 2025 Çarşamba aktüel ürünler indirimli fiyatlar…

BİM'e 30 Nisan’da tek ve çift kişilik yatak geliyor! (BİM 30 NİSAN ÇARŞAMBA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

HOMEDIUS VOYAGE KUŞTÜYÜ SÜNGERLİ TEK KİŞİLİK YATAK

 

Ürün bilgileri

 • Kuş tüyü sünger teknolojisi

• Support sünger

• Çift taraflı konfor

• Bel sırt desteği

• Çift katlı örme kumaş

• Roll Pack paketleme

 

Fiyat: 2,190 TL

 

HOMEDIUS FLEXİ BONEL YAYLI ÇİFT KİŞİLİK YATAK

 Ürün bilgileri

 • Bonnel yay teknolojisi

• Dokuma kumaş

• Support sünger

• Çift taraflı kullanım

• 4 mevsim kullanım

• Roll Pack paketleme

 Fiyat: 3,750 TL

 

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BİM'e 30 Nisan’da tek ve çift kişilik yatak geliyor! (BİM 30 NİSAN ÇARŞAMBA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

BUONO ÇİLEKLİ, CHEESCAKE DOLGULU SÜTLÜ ÇİKOLATA 100 GRAM

Fiyat: 55 TL

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