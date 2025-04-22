BİM'e 30 Nisan’da tek ve çift kişilik yatak geliyor! (BİM 30 NİSAN ÇARŞAMBA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 30 Nisan 2025 Çarşamba tarihinde tek ve çift kişilik yatak geliyor. Peki, BİM'de 30 Nisan Çarşamba tarihinde hangi ürünlerde indirim var? 30 Nisan’da BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 30 Nisan 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 30 Nisan 2025 Çarşamba aktüel ürünler indirimli fiyatlar…
HOMEDIUS VOYAGE KUŞTÜYÜ SÜNGERLİ TEK KİŞİLİK YATAK
Ürün bilgileri
• Kuş tüyü sünger teknolojisi
• Support sünger
• Çift taraflı konfor
• Bel sırt desteği
• Çift katlı örme kumaş
• Roll Pack paketleme
Fiyat: 2,190 TL
HOMEDIUS FLEXİ BONEL YAYLI ÇİFT KİŞİLİK YATAK
Ürün bilgileri
• Bonnel yay teknolojisi
• Dokuma kumaş
• Support sünger
• Çift taraflı kullanım
• 4 mevsim kullanım
• Roll Pack paketleme
Fiyat: 3,750 TL
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