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BİM’e bugün Beyaz Eşya geliyor! (BİM 11 HAZİRAN ÇARŞAMBA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM’de indirimler sürüyor. BİM’de bugün (11 Haziran Çarşamba) beyaz eşya ve indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, BİM'de bugün (11 Haziran Çarşamba) hangi ürünlerde indirim var? 11 Haziran Çarşamba günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 11 Haziran Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 11 Haziran 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu…

BİM’e bugün Beyaz Eşya geliyor! (BİM 11 HAZİRAN ÇARŞAMBA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 430 NFE

Ürün bilgileri

• Kapı açık alarmı 

• Tatil modu 

• Dondurucu bölme 93 L 

• Soğutucu bölme 264 L

Fiyat: 18,990 TL

 KEYSMART 4 PROGRAMLI BULAŞIK MAKİNESİ KEY 4014 BMS

Ürün bilgileri

• Paslanmaz çelik gövde 

• Ayarlanabilir fincan rafları 

• Su taşma emniyet sistemi 

• Tuz/Parlatıcı uyarı ışığı

Fiyat: 12,990 TL

KEYSMART 8 KG ÇAMAŞIR MAKİNESİ KEY 8002 CMS

Ürün bilgileri

• Program takibi  

• İnverter motor  

• Çocuk kilidi 

• Dengesiz yük kontrolü 

• Taşma emniyeti

Fiyat: 12,790 TL
 

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BİM’e bugün Beyaz Eşya geliyor! (BİM 11 HAZİRAN ÇARŞAMBA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

OLA KATLANABİLİR ELEKTRİKLİ BİSİKLET EFD1

Ürün bilgileri

• 250W – 50Nm Torklu Motor, 5 Kademe 

• 36V 10.4Ah GİZLİ & Taşınabilir Batarya 

• Menzil: 35–50 km 

• Şarj: 6 Saat 

• Katlanabilir Alüminyum Kadro 

 20” x 4.0” Kalın Lastik (fatbike) 

• Ön & Arka Disk Fren 

• Ön & Arka LED 

• SHIMANO 7 Vites Sistemi 

• LCD Ekran 

• Çatal Amortisör – Yaylı Sele

• IP66 Su/Toz geçirmez motor & batarya 

• Taşıma Kap: 120 kg 

• BMS Kontrollü Güvenlikli Batarya 

• Ağırlık: 32 kg

Fiyat: 27,900 TL

ÇİZGİ TEK KİŞİLİK PAKET YAYLI YATAK 90X190 CM ROLLPACK

Fiyat: 3,250 TL

TRAX BEAUTY COLLECTION W-616B GÜZELLİK CİHAZI HAVA PÜSKÜRTÜCÜ

Ürün bilgileri

• Hava Fırçası & Püskürtme Kiti 

• Emilimi kolaylaştırır 

• Hassas ve Yarı Saydam 

• Derinlemesine Nemlendirme 

• Yüksek Basınçlı Oksijen Enjeksiyonu

Fiyat: 1,199 TL

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