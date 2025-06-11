BİM’e bugün Beyaz Eşya geliyor! (BİM 11 HAZİRAN ÇARŞAMBA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
BİM’de indirimler sürüyor. BİM’de bugün (11 Haziran Çarşamba) beyaz eşya ve indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, BİM'de bugün (11 Haziran Çarşamba) hangi ürünlerde indirim var? 11 Haziran Çarşamba günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 11 Haziran Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 11 Haziran 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu…
KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 430 NFE
Ürün bilgileri
• Kapı açık alarmı
• Tatil modu
• Dondurucu bölme 93 L
• Soğutucu bölme 264 L
Fiyat: 18,990 TL
KEYSMART 4 PROGRAMLI BULAŞIK MAKİNESİ KEY 4014 BMS
Ürün bilgileri
• Paslanmaz çelik gövde
• Ayarlanabilir fincan rafları
• Su taşma emniyet sistemi
• Tuz/Parlatıcı uyarı ışığı
Fiyat: 12,990 TL
KEYSMART 8 KG ÇAMAŞIR MAKİNESİ KEY 8002 CMS
Ürün bilgileri
• Program takibi
• İnverter motor
• Çocuk kilidi
• Dengesiz yük kontrolü
• Taşma emniyeti
Fiyat: 12,790 TL
OLA KATLANABİLİR ELEKTRİKLİ BİSİKLET EFD1
Ürün bilgileri
• 250W – 50Nm Torklu Motor, 5 Kademe
• 36V 10.4Ah GİZLİ & Taşınabilir Batarya
• Menzil: 35–50 km
• Şarj: 6 Saat
• Katlanabilir Alüminyum Kadro
20” x 4.0” Kalın Lastik (fatbike)
• Ön & Arka Disk Fren
• Ön & Arka LED
• SHIMANO 7 Vites Sistemi
• LCD Ekran
• Çatal Amortisör – Yaylı Sele
• IP66 Su/Toz geçirmez motor & batarya
• Taşıma Kap: 120 kg
• BMS Kontrollü Güvenlikli Batarya
• Ağırlık: 32 kg
Fiyat: 27,900 TL
ÇİZGİ TEK KİŞİLİK PAKET YAYLI YATAK 90X190 CM ROLLPACK
Fiyat: 3,250 TL
TRAX BEAUTY COLLECTION W-616B GÜZELLİK CİHAZI HAVA PÜSKÜRTÜCÜ
Ürün bilgileri
• Hava Fırçası & Püskürtme Kiti
• Emilimi kolaylaştırır
• Hassas ve Yarı Saydam
• Derinlemesine Nemlendirme
• Yüksek Basınçlı Oksijen Enjeksiyonu
Fiyat: 1,199 TL