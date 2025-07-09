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  4. BİM'e Deniz Scooteri ve Şişme Sörf Tahtası Seti geliyor! (BİM 9 TEMMUZ ÇARŞAMBA AKTÜEL ÜRÜNLER)

BİM'e Deniz Scooteri ve Şişme Sörf Tahtası Seti geliyor! (BİM 9 TEMMUZ ÇARŞAMBA AKTÜEL ÜRÜNLER)

BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e bugün (9 Temmuz 2025 Çarşamba) deniz scooteri, şişme sörf tahtası seti ve daha birçok indirimli ürün geliyor. Peki, BİM'de 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü başka hangi ürünlerde indirim var? 9 Temmuz Çarşamba günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 9 Temmuz 2025 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 9 Temmuz 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu…

BİM'e Deniz Scooteri ve Şişme Sörf Tahtası Seti geliyor! (BİM 9 TEMMUZ ÇARŞAMBA AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 1

CORBY M4 DENİZ SCOOTERI

Ürün bilgileri

• Giriş değeri: DC 25.2V, 2A 

• Motor gücü: 300W*2  

• Batarya: 6000 mAh  21,6V 129,6Wh  

• Adaptör Voltajı:  Giriş: 100-240V  Çıkış: DC 25.2V, 2A  

• Vites: 2  

• Hız: 0.8m/s, 1.8m/s  

• Kullanım süresi: 30-40 dk 

• Max derinlik: ~50 metre  

• Şarj süresi: ~3-4 saat  

• GoPro takma bölümü: Var  

• Net ağırlık: Bataryasız: 2,7 kg  Bataryalı: 4,7 kg 

• Ürün boyutu: 54x28x19cm

Fiyat: 29,999 TL

CORBY ŞİŞME SÖRF TAHTASI SETİ (STAND UP PADDLE BOARD)

Ürün bilgileri

• Maksimum hava basıncı : 15 psi (1 bar) 

• Maksimum ağırlık: 135 kg (275 lb)

Fiyat: 11,999 TL

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BİM'e Deniz Scooteri ve Şişme Sörf Tahtası Seti geliyor! (BİM 9 TEMMUZ ÇARŞAMBA AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 2

KUMTEL ÇİFT KAPILI BUZDOLABI DEFROST 204 L

Ürün bilgileri

Enerji sınıfı: E

İç aydınlatma lambası

Toplam hacim: 204 litre

Fiyat: 11,990 TL

KEYSMART 9 KG ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Ürün bilgileri

İnverter motor

Çocuk kilidi

Taşma emniyeti

Fiyat: 13,490 TL

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