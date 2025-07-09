BİM'e Deniz Scooteri ve Şişme Sörf Tahtası Seti geliyor! (BİM 9 TEMMUZ ÇARŞAMBA AKTÜEL ÜRÜNLER)
BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e bugün (9 Temmuz 2025 Çarşamba) deniz scooteri, şişme sörf tahtası seti ve daha birçok indirimli ürün geliyor. Peki, BİM'de 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü başka hangi ürünlerde indirim var? 9 Temmuz Çarşamba günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 9 Temmuz 2025 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 9 Temmuz 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu…
CORBY M4 DENİZ SCOOTERI
Ürün bilgileri
• Giriş değeri: DC 25.2V, 2A
• Motor gücü: 300W*2
• Batarya: 6000 mAh 21,6V 129,6Wh
• Adaptör Voltajı: Giriş: 100-240V Çıkış: DC 25.2V, 2A
• Vites: 2
• Hız: 0.8m/s, 1.8m/s
• Kullanım süresi: 30-40 dk
• Max derinlik: ~50 metre
• Şarj süresi: ~3-4 saat
• GoPro takma bölümü: Var
• Net ağırlık: Bataryasız: 2,7 kg Bataryalı: 4,7 kg
• Ürün boyutu: 54x28x19cm
Fiyat: 29,999 TL
CORBY ŞİŞME SÖRF TAHTASI SETİ (STAND UP PADDLE BOARD)
Ürün bilgileri
• Maksimum hava basıncı : 15 psi (1 bar)
• Maksimum ağırlık: 135 kg (275 lb)
Fiyat: 11,999 TL
KUMTEL ÇİFT KAPILI BUZDOLABI DEFROST 204 L
Ürün bilgileri
Enerji sınıfı: E
İç aydınlatma lambası
Toplam hacim: 204 litre
Fiyat: 11,990 TL
KEYSMART 9 KG ÇAMAŞIR MAKİNESİ
Ürün bilgileri
İnverter motor
Çocuk kilidi
Taşma emniyeti
Fiyat: 13,490 TL