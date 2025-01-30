Bir Zamanlar İstanbul dizisi ne zaman başlayacak? Bir Zamanlar İstanbul dizisinin konusu nedir?
Yayımlanan tanıtımı ile dikkat çeken Bir Zamanlar İstanbul dizisinin başlayacağı tarih belli oldu. Bir Zamanlar İstanbul dizisinin konusu, oyuncu kadrosu ve ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, Bir Zamanlar İstanbul dizisinin konusu nedir? Bir Zamanlar İstanbul dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? Bir Zamanlar İstanbul dizisi ne zaman başlıyor? İşte detaylar…
Bir Zamanlar İstanbul dizisinin konusu nedir?
Bir Zamanlar İstanbul, iki üniversite öğrencisinin, o dönemin zalimlerine karşı verdikleri unutulmaz mücadeleyi konu alıyor. Dizi, izleyicisine hem modern bir Köroğlu hikayesi sunuyor hem de 90’ların atmosferine gerçekçi bir yolculuk vaat ediyor.
Bir Zamanlar İstanbul dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?
Cihangir Ceyhan
Alina Boz
Hüseyin Avni Danyal
Murat Daltaban
Deniz Celiloğlu
Kaan Taşaner
Şebnem Dönmez
Özge Özder
Didem Balçın
İpek Karapınar
Mirza Bahattin Doğan
Ümit Kantarcılar
Serdar Özer
Gurur Çiçekoğlu
Nihal Koldaş
Bir Zamanlar İstanbul dizisi ne zaman başlıyor?
Bir Zamanlar İstanbul dizisi 7 Şubat Cuma günü saat 20.00’de ilk bölümüyle TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.