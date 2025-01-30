Bir Zamanlar İstanbul dizisi ne zaman başlayacak? Bir Zamanlar İstanbul dizisinin konusu nedir?

Bir Zamanlar İstanbul dizisinin konusu nedir?

Bir Zamanlar İstanbul, iki üniversite öğrencisinin, o dönemin zalimlerine karşı verdikleri unutulmaz mücadeleyi konu alıyor. Dizi, izleyicisine hem modern bir Köroğlu hikayesi sunuyor hem de 90’ların atmosferine gerçekçi bir yolculuk vaat ediyor.