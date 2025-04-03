Çağrı’da domatesten muza meyve-sebzelerde dev indirim (ÇAĞRI 3-6 NİSAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
Çağrı’da domatesten muza meyve-sebzelerde dev indirim (ÇAĞRI 3-6 NİSAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
Çağrı’da indirimler sürüyor. Çağrı markette 3-6 Nisan tarihleri arasında indirimli birçok meyve ve sebze raflarda alıcılarını bekliyor. Peki, Çağrı’da hangi ürünlerde indirim var? Çağrı 3-6 Nisan 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, Çağrı 3-6 Nisan 2025 aktüel ürünler indirimli fiyatlar…
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