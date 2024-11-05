Can Borcu dizisinin kadrosuna Çağla Boz dahil oldu! Çağla Boz kimdir?

Özellikle İnstagram üzerinden paylaştığı fotoğrafları ile dikkatleri üzerine çeken Çağla Boz, 2022 yılından itibaren Aynasız Haluk, Sınır, Limit, Kendi Düşen Ağlamaz, Kör Nokta gibi çeşitli film ve dizilerde rol aldı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.