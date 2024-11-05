Can Borcu dizisinin kadrosuna Çağla Boz dahil oldu! Çağla Boz kimdir?
Can Borcu dizisine Çağla Boz dahil oldu. Çağla Boz dizide Yasemin karakterini canlandıracak. Peki, Çağla Boz kimdir? Çağla Boz hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Çağla Boz kimdir?
1999 yılında İstanbul'da doğan Çağla Boz, sosyal medya fenomeni, manken- sinema ve dizi film oyuncusu. 2019 yılında New York Fashion Week'te defilede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
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Özellikle İnstagram üzerinden paylaştığı fotoğrafları ile dikkatleri üzerine çeken Çağla Boz, 2022 yılından itibaren Aynasız Haluk, Sınır, Limit, Kendi Düşen Ağlamaz, Kör Nokta gibi çeşitli film ve dizilerde rol aldı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.
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