Çift Kişilik Oda dizisine Burç Kümbetlioğlu dahil oldu! Burç Kümbetlioğlu kimdir?
Çift Kişilik Oda dizisinin kadrosuna Burç Kümbetlioğlu dahil oldu. Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu olan Burç Kümbetlioğlu dizide Nihat karakterine hayat verecek. Peki, Burç Kümbetlioğlu kimdir? Burç Kümbetlioğlu hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Burç Kümbetlioğlu kimdir?
14 Eylül 1980 tarihinde Sivas’ta doğan Burç Kümbetlioğlu, Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusudur.
İlk ve orta öğrenimini Sivas'ta tamamlayan Burç Kümbetlioğlu, üniversite eğitimini Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Maliye Bölümü’nde tamamladı. Yüksek lisans eğitimini de tamamladıktan sonra oyunculuk dersleri aldı.
Mezun olduktan sonra İstanbul'da bir arkadaşı ile ortak bir reklam ajansı açtı ve sonra da ortaklarla anlaşamayıp ayrıldı. Sigorta şirketinde bireysel emeklilik satan finansal danışman olarak çalıştı. Askerlik görevini yerine getirdikten sonra ise yeniden İstanbul’a döndü.
İlk oyunculuk deneyimini 2009 yılında rol aldığı Hanımın Çiftliğidir
Burç Kümbetlioğlu hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
2009 Hanımın Çiftliği
2009 Kanal-İ-Zasyon
2010 Tavşanım
2010 Vicdanın İki Yüzü
2011 Anneler ile Kızları
2011 Sen de Gitme
2012 Biz Babasız Büyüdük
2012 Veda Doktor Mahir
2013 Ben Onu Çok Sevdim
2014 Market
2014 Ayhan Hanım
2014 Kırımlı
2014 Çırağan Baskısı
2015 Eve Dönüş Yılmaz
2015 Milat
2016 Tabula Rosa
2016 Hayati Tehlike
2017 Sarıkamış Çocukları
2017 Ayla
2017-2019 Savaşçı
2020 Payitaht Abdülhamid
2021 Akıncı
2022-2023 Kuruluş Osman
2023 Maske
2023-2025 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî
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