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  4. Çift Kişilik Oda dizisine Burç Kümbetlioğlu dahil oldu! Burç Kümbetlioğlu kimdir?

Çift Kişilik Oda dizisine Burç Kümbetlioğlu dahil oldu! Burç Kümbetlioğlu kimdir?

Çift Kişilik Oda dizisinin kadrosuna Burç Kümbetlioğlu dahil oldu. Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu olan Burç Kümbetlioğlu dizide Nihat karakterine hayat verecek. Peki, Burç Kümbetlioğlu kimdir? Burç Kümbetlioğlu hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Çift Kişilik Oda dizisine Burç Kümbetlioğlu dahil oldu! Burç Kümbetlioğlu kimdir? - Sayfa 1

Burç Kümbetlioğlu kimdir?

14 Eylül 1980 tarihinde Sivas’ta doğan Burç Kümbetlioğlu, Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusudur.

İlk ve orta öğrenimini Sivas'ta tamamlayan Burç Kümbetlioğlu, üniversite eğitimini Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Maliye Bölümü’nde tamamladı. Yüksek lisans eğitimini de tamamladıktan sonra oyunculuk dersleri aldı.

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Çift Kişilik Oda dizisine Burç Kümbetlioğlu dahil oldu! Burç Kümbetlioğlu kimdir? - Sayfa 2

Mezun olduktan sonra İstanbul'da bir arkadaşı ile ortak bir reklam ajansı açtı ve sonra da ortaklarla anlaşamayıp ayrıldı. Sigorta şirketinde bireysel emeklilik satan finansal danışman olarak çalıştı. Askerlik görevini yerine getirdikten sonra ise yeniden İstanbul’a döndü.

İlk oyunculuk deneyimini 2009 yılında rol aldığı Hanımın Çiftliğidir

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Çift Kişilik Oda dizisine Burç Kümbetlioğlu dahil oldu! Burç Kümbetlioğlu kimdir? - Sayfa 3

Burç Kümbetlioğlu hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

2009 Hanımın Çiftliği

2009 Kanal-İ-Zasyon

2010 Tavşanım

2010 Vicdanın İki Yüzü

2011 Anneler ile Kızları

2011 Sen de Gitme

2012 Biz Babasız Büyüdük

2012 Veda Doktor Mahir

2013 Ben Onu Çok Sevdim

2014 Market

2014 Ayhan Hanım

2014 Kırımlı

2014 Çırağan Baskısı

2015 Eve Dönüş  Yılmaz

2015 Milat

2016 Tabula Rosa

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Çift Kişilik Oda dizisine Burç Kümbetlioğlu dahil oldu! Burç Kümbetlioğlu kimdir? - Sayfa 4

2016 Hayati Tehlike

2017 Sarıkamış Çocukları

2017 Ayla

2017-2019  Savaşçı

2020 Payitaht Abdülhamid

2021 Akıncı

2022-2023  Kuruluş Osman

2023 Maske

2023-2025  Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî

2024 Ahmet'in Türküsü        

2024 Bahar Levent

2024 Uzak Şehir

Yakında      Çift Kişilik Oda

Yakında      Harman Yeri

Yakında      Dehşet Bey

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