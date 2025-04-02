Çift Kişilik Oda dizisine Burç Kümbetlioğlu dahil oldu! Burç Kümbetlioğlu kimdir?

Mezun olduktan sonra İstanbul'da bir arkadaşı ile ortak bir reklam ajansı açtı ve sonra da ortaklarla anlaşamayıp ayrıldı. Sigorta şirketinde bireysel emeklilik satan finansal danışman olarak çalıştı. Askerlik görevini yerine getirdikten sonra ise yeniden İstanbul’a döndü.

İlk oyunculuk deneyimini 2009 yılında rol aldığı Hanımın Çiftliğidir