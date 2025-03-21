Çift Kişilik Oda dizisine Hivda Zizan Alp dahil oldu! Hivda Zizan Alp kimdir?
Çift Kişilik Oda dizisinin kadrosuna Hivda Zizan Alp dahil oldu. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Hivda Zizan Alp dizide Melike karakterine hayat verecek. Peki, Hivda Zizan Alp kimdir? Hivda Zizan Alp hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Hivda Zizan Alp kimdir?
9 Kasım 1993 yılında İstanbul’da doğan Hivda Zizan Alp, tiyatro ve dizi film oyuncusudur. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Keman Bölümü ve Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur.
Hivda Zizan Alp, tiyatro oyunculuğu yanı sıra dizi filmlerde de oynamaktadır. Dizi oyunculuğuna 2014 yılında Yeşil Deniz dizisinde başlamıştı. 2017’de Fi dizisinde Ada karakterini canlandırdı. Daha sonra Sefirin Kızı, Sana Söz, Kendi Düşen Ağlamaz gibi dizilerde yer aldı.
Hivda Zizan Alp hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Kendi Düşen Ağlamaz (2023)
Camdaki Kız (2022-2023)
Sana Söz (2021)