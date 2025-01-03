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  4. Deha dizisine Uğur Yıldıran dahil oldu! Uğur Yıldıran kimdir?

Deha dizisine Uğur Yıldıran dahil oldu! Uğur Yıldıran kimdir?

Deha dizisine Uğur Yıldıran dahil oldu. Türk oyuncu, dansçı ve aksiyon yönetmeni olan Uğur Yıldıran dizide Kuduz karakterine hayat verecek. Peki, Uğur Yıldıran kimdir? Uğur Yıldıran hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Deha dizisine Uğur Yıldıran dahil oldu! Uğur Yıldıran kimdir? - Sayfa 1

Uğur Yıldıran kimdir?

26 Temmuz 1981 yılında İstanbul’da doğan Uğur Yıldıran, Türk oyuncu, dansçı ve aksiyon yönetmenidir.

Uğur Yıldıran, 26 Temmuz 1981 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Eğitimini Gazi Üniversitesi Spor Akademisi Jimnastik Bölümü’nde tamamlamıştır. Uğur Yıldıran dans ile de ilgilenmiştir. 2009 yılında Hadise'nin Eurovision yarışmasında söylediği Düm Tek Tek adlı şarkıda sahnede Hadise’ye dansçı olarak eşlik etmiştir.

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Deha dizisine Uğur Yıldıran dahil oldu! Uğur Yıldıran kimdir? - Sayfa 2

İlk oyunculuk deneyimi ise, 2014-2016 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Filinta adlı dizide Garbis karakteri ile olmuştur. 2016 yılında İçerde dizisinde Selim karakterini canlandırmıştır. 2017 yılında Çukur dizisinde Kemal karakterini canlandırmıştır. 2019 yılında diziden ayrılmıştır. 2024 yılında Ay Yapım imzalı Gaddar dizisinde Kurt karakterini canlandırmıştır.

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Deha dizisine Uğur Yıldıran dahil oldu! Uğur Yıldıran kimdir? - Sayfa 3

Uğur Yıldıran hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Televizyon

2014-2015     Filinta

2016-2017      İçerde

2017-2021         Çukur

2018      8. Gün

2019      Kuzgun

2021-2022    Üç Kuruş

2024      Gaddar

2025-     Deha

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Deha dizisine Uğur Yıldıran dahil oldu! Uğur Yıldıran kimdir? - Sayfa 4

İnternet

2024    Kül

Yakında     El Turco

Sinema

2013     Karaoğlan

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