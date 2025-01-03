Deha dizisine Uğur Yıldıran dahil oldu! Uğur Yıldıran kimdir?
Deha dizisine Uğur Yıldıran dahil oldu. Türk oyuncu, dansçı ve aksiyon yönetmeni olan Uğur Yıldıran dizide Kuduz karakterine hayat verecek. Peki, Uğur Yıldıran kimdir? Uğur Yıldıran hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Uğur Yıldıran kimdir?
26 Temmuz 1981 yılında İstanbul’da doğan Uğur Yıldıran, Türk oyuncu, dansçı ve aksiyon yönetmenidir.
Uğur Yıldıran, 26 Temmuz 1981 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Eğitimini Gazi Üniversitesi Spor Akademisi Jimnastik Bölümü’nde tamamlamıştır. Uğur Yıldıran dans ile de ilgilenmiştir. 2009 yılında Hadise'nin Eurovision yarışmasında söylediği Düm Tek Tek adlı şarkıda sahnede Hadise’ye dansçı olarak eşlik etmiştir.
İlk oyunculuk deneyimi ise, 2014-2016 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Filinta adlı dizide Garbis karakteri ile olmuştur. 2016 yılında İçerde dizisinde Selim karakterini canlandırmıştır. 2017 yılında Çukur dizisinde Kemal karakterini canlandırmıştır. 2019 yılında diziden ayrılmıştır. 2024 yılında Ay Yapım imzalı Gaddar dizisinde Kurt karakterini canlandırmıştır.
Uğur Yıldıran hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Televizyon
2014-2015 Filinta
2016-2017 İçerde
2017-2021 Çukur
2018 8. Gün
2019 Kuzgun
2021-2022 Üç Kuruş
2024 Gaddar
2025- Deha