Deha dizisine Yahya Alp Demiray dahil oldu! Yahya Alp Demiray kimdir?

Yahya Alp Demiray kimdir?

Yahya Alp Demiray, 1991 yılında İstanbul’da doğmuştur. 2025 yılı itibari ile 34 yaşının içinde olan başarılı oyuncu lisans eğitiminin ardından oyunculuk dersleri almıştır. Mezuniyetinin ardından tiyatro oyunları ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. İlk profesyonel oyunculuk deneyimini ise 2017 yılında Çukur dizisi ile yaşamıştır. Daha önce Çukur, Yargı gibi yapımlarda rol almıştır.