Eşref Rüya dizisi ne zaman başlayacak? Eşref Rüya dizisinin konusu nedir?
Yayımlanan tanıtımı ile dikkat çeken Eşref Rüya dizisinin ne zaman başlayacağı belli oldu. Eşref Rüya dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki, Eşref Rüya dizisinin konusu nedir? Eşref Rüya dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? Eşref Rüya dizisi ne zaman başlıyor? İşte detaylar…
Eşref Rüya dizisinin konusu nedir?
Eşref, çocuk yaşta yetim kalmanın verdiği yalnızlıkla suç dünyasına itilmiş ve yıllar içinde suç dünyasında hüküm süren bir kimliğe bürünmüş. Onun için yetimler, kaybettiği ailesinin yerine koyduğu kardeşleri... Ancak bu aile, suç dünyasının ortasında var oluyor.
Bir yanda yeraltı örgütlerinin başında olmak gibi ağır bir sorumluluk taşıyan Eşref’in diğer yanda hep istediği huzur arayışı bitmiyor. Karşısına beklenmedik bir anda çıkan Nisan ise onu tahmin edilemeyecek bir rüzgarın içine sürükleyecek.
Eşref Rüya dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?
Çağatay Ulusoy
Demet Özdemir
Necip Memili
Büşra Develi
Ahmet Rıfat Şungar
Tolga Tekin
Görkem Sevindik
Ceren Benderlioğlu
Ebrar Karabakan
Umut Karadağ
Kaan Turgut
Aşkın Şenol
Şener Savaş
Ahmet Yıldırım
Kerem Alp Kabul
Bartu Zeytinci
Gökçem Çoban
Volkan Uygun
Taylan Güldere
Feriha Eyüboğlu
Macit Koper
Eşref Rüya dizisi ne zaman başlıyor?
Eşref Rüya dizisinin ilk bölümü 19 Mart Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.