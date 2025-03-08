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  4. Eşref Rüya dizisi ne zaman başlayacak? Eşref Rüya dizisinin konusu nedir?

Eşref Rüya dizisi ne zaman başlayacak? Eşref Rüya dizisinin konusu nedir?

Yayımlanan tanıtımı ile dikkat çeken Eşref Rüya dizisinin ne zaman başlayacağı belli oldu. Eşref Rüya dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki, Eşref Rüya dizisinin konusu nedir? Eşref Rüya dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? Eşref Rüya dizisi ne zaman başlıyor? İşte detaylar…

Eşref Rüya dizisi ne zaman başlayacak? Eşref Rüya dizisinin konusu nedir? - Sayfa 1

Eşref Rüya dizisinin konusu nedir?

Eşref, çocuk yaşta yetim kalmanın verdiği yalnızlıkla suç dünyasına itilmiş ve yıllar içinde suç dünyasında hüküm süren bir kimliğe bürünmüş. Onun için yetimler, kaybettiği ailesinin yerine koyduğu kardeşleri... Ancak bu aile, suç dünyasının ortasında var oluyor.

Bir yanda yeraltı örgütlerinin başında olmak gibi ağır bir sorumluluk taşıyan Eşref’in diğer yanda hep istediği huzur arayışı bitmiyor. Karşısına beklenmedik bir anda çıkan Nisan ise onu tahmin edilemeyecek bir rüzgarın içine sürükleyecek.

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Eşref Rüya dizisi ne zaman başlayacak? Eşref Rüya dizisinin konusu nedir? - Sayfa 2

Eşref Rüya dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?

Çağatay Ulusoy

Demet Özdemir

Necip Memili

Büşra Develi

Ahmet Rıfat Şungar

Tolga Tekin

Görkem Sevindik

Ceren Benderlioğlu

Ebrar Karabakan

Umut Karadağ

Kaan Turgut

Aşkın Şenol

Şener Savaş

Ahmet Yıldırım

Kerem Alp Kabul

Bartu Zeytinci

Gökçem Çoban

Volkan Uygun

Taylan Güldere

Feriha Eyüboğlu

Macit Koper

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Eşref Rüya dizisi ne zaman başlayacak? Eşref Rüya dizisinin konusu nedir? - Sayfa 3

Eşref Rüya dizisi ne zaman başlıyor?

Eşref Rüya dizisinin ilk bölümü 19 Mart Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.

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