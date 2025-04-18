Eşref Rüya dizisinin kadrosuna Burak Vega dahil oldu! Burak Vega kimdir?
Eşref Rüya dizisinin kadrosuna Burak Vega dahil oldu. Türk dizi oyuncusu olan Burak Vega'nın hayatı ve hangi dizilerde rol aldığı merak ediliyor. Peki, Burak Vega kimdir? Burak Vega hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Burak Vega kimdir?
13 Mayıs 1994 tarihinde Antalya'da doğan Burak Vega, Türk oyncudur.
İlköğretim ve lise eğitimlerini tamamladıktan sonra İstanbul'a yerleşti. Sadri Alışık Akademi'de temel oyunculuk ve kamera önü oyunculuk eğitimlerini aldıktan sonra Ayhan Işık, Yılmaz Gruda, Ayhan Eroğlu gibi isimlerden ileriye seviye oyunculuk eğitimlerini aldı.
İlk oyunculuk deneyimine Show Tv'de yayınlanan, izlenme rekorları kıran, yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk'ün oturduğu Çukur dizisiyle başladı. Ardından Kanal D Arka Sokaklar, TRT 1 Uyanış Büyük Selçuklu, Kanal 7 Emanet ve Yemin dizilerinde dikkat çeken ve ilgiyle takip edilen rollerde yer aldı.
Hayatının bir dönemini futbol oynayarak ve profesyonel müzisyenlik yaparak geçiren genç yetenek Burak Vega, çocukluk hayalim dediği "oyunculuk" mesleğini yapıyor ve kişisel gelişim, astroloji, numeroloji, meditasyon, spor gibi konularda da kendini geliştiriyor.
Burak Vega hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Bir Gece Masalı (2025)
İnci Taneleri (2024)
Bizi Birleştiren Hayat (2024)
Teşkilat (2024)
Kardeşlerim (2023)
Ben Bu Cihana Sığmazam (2023)
Çukur (2019-2020)