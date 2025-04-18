Eşref Rüya dizisinin kadrosuna Burak Vega dahil oldu! Burak Vega kimdir?

Hayatının bir dönemini futbol oynayarak ve profesyonel müzisyenlik yaparak geçiren genç yetenek Burak Vega, çocukluk hayalim dediği "oyunculuk" mesleğini yapıyor ve kişisel gelişim, astroloji, numeroloji, meditasyon, spor gibi konularda da kendini geliştiriyor.