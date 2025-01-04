Eşref Rüya dizisinin kadrosuna Kaan Turgut dahil oldu! Kaan Turgut kimdir?
Eşref Rüya dizisinin kadrosuna Kaan Turgut dahil oldu. Kaan Turgut dizide Sungur karakterine hayat verecek. Peki, Kaan Turgut kimdir? Kaan Turgut hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Kaan Turgut kimdir?
Kaan Turgut, 19 Ağustos 1985 yılında İzmir’de doğmuştur. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlamıştır.
Tiyatro çalışmalarının yanı sıra 2007 yılında Elveda Rumeli dizisiyle kamera önünde oyunculuğu da başlamıştır. Yakın dönemin fiziği ile ilgi çeken oyuncularından olan Turgut Payitaht Abdülhamid dizisinde canlandırdığı Prens Sabahattin karakteri ile seyircinin aklında yer etmiştir.
Kaan Turgut hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
5 Dakkada Değişir Bütün İşler (2015)
Bulantı (2015)
TAKIM: Mahalle Aşkına! (2015)
Elveda Rumeli (2007)
Küçük Sırlar (2011)
Mazi Kalbimde Yaradır (2011)
Merhamet (2013)
Aşkın Kanunu (2014)
Günebakan (2015)
Kiralık Aşk (2016)
Payitaht Abdülhamid (2017-2019)