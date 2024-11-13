  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 13 Kasım İstanbul baraj doluluk oranları

İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 13 Kasım İstanbul baraj doluluk oranları

Vatandaşlar İstanbul’daki barajların doluluk oranlarını merak ediyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. 13 Kasım İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu. İşte 13 Kasım barajların doluluk oranları…

İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 13 Kasım İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 1

Barajların doluluk oranları

İSKİ baraj doluluk oranı her gün kontrol ediliyor. İSKİ'nin yayımladığı grafiğe göre; İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 28,87 olarak kaydedildi. En düşük su seviyesine sahip Alibey Barajı'nda su miktarı yüzde 6,17 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 50,83 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü.

1 | 4
İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 13 Kasım İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 2

İSKİ’nin son raporuna göre 13 Kasım barajlardaki doluluk oranları:

Ömerli Barajı yüzde 25,34

Darlık Barajı yüzde 31,07

Elmalı Barajı yüzde 50,83

Terkos Barajı yüzde 37,73

2 | 4
İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 13 Kasım İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 3

Alibey Barajı yüzde 6,17

Büyükçekmece Barajı yüzde 30,94

Sazlıdere Barajı yüzde 40,18

3 | 4
İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 13 Kasım İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 4

Istrancalar Barajı yüzde 34,36

Kazandere Barajı yüzde 9,39

Pabuçdere Barajı yüzde 6,91

4 | 4
A101 market 14-20 Kasım 2024 indirim kataloğu yayımlandı! A101'de hangi ürünlerde indirim var?
A101 market 14-20 Kasım 2024 indirim kataloğu yayımlandı!
BİM market 13 Kasım 2024 tarihinden itibaren geçerli indirim kataloğu yayımlandı!
BİM market 13 Kasım 2024 tarihinden itibaren geçerli indirim kataloğu yayımlandı!
Now TV’nin yeni dizisinde şok final! Reytinglere yenildi, final bölümü belli oldu
Now TV’nin yeni dizisinde şok final! Reytinglere yenildi, final bölümü belli oldu
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 13 Kasım 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? 13 Kasım 2024 son dakika depremler