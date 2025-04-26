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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 26 Nisan İstanbul baraj doluluk oranları

Vatandaşlar İstanbul’daki barajların doluluk oranlarını merak ediyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. 26 Nisan İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu. İşte 26 Nisan 2025 barajların doluluk oranları…

İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 26 Nisan İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 1

Barajların doluluk oranları

İSKİ baraj doluluk oranı her gün kontrol ediliyor. İSKİ'nin yayımladığı grafiğe göre; İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 81,7 olarak kaydedildi. En düşük su seviyesine sahip Sazlıdere Barajı'nda su miktarı yüzde 58,36 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 96,27 ile Kazandere Barajı'nda ölçüldü.

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 26 Nisan İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 2

İSKİ’nin son raporuna göre 26 Nisan 2025 barajlardaki doluluk oranları:

Ömerli Barajı yüzde 94

Darlık Barajı yüzde 82,05

Elmalı Barajı yüzde 94,9

Terkos Barajı yüzde 81,37

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 26 Nisan İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 3

Alibey Barajı yüzde 63,34

Büyükçekmece Barajı yüzde 72,61

Sazlıdere Barajı yüzde 58,36

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 26 Nisan İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 4

Istrancalar Barajı yüzde 78,89

Kazandere Barajı yüzde 96,27

Pabuçdere Barajı yüzde 95,4

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