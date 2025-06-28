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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 28 Haziran İstanbul baraj doluluk oranları

Vatandaşlar İstanbul’daki barajların doluluk oranlarını merak ediyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. 28 Haziran İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu. İşte 28 Haziran 2025 barajların doluluk oranları…

İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 28 Haziran İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 1

Barajların doluluk oranları

İSKİ baraj doluluk oranı her gün kontrol ediliyor. İSKİ'nin yayımladığı grafiğe göre; İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 66,96 olarak kaydedildi. En düşük su seviyesine sahip Istrancalar Barajı'nda su miktarı yüzde 23 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 81,94 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü.

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 28 Haziran İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 2

İSKİ’nin son raporuna göre 28 Haziran 2025 barajlardaki doluluk oranları:

Ömerli Barajı yüzde 74

Darlık Barajı yüzde 72,15

Elmalı Barajı yüzde 81,94

Terkos Barajı yüzde 69,68

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 28 Haziran İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 3

Alibey Barajı yüzde 50,14

Büyükçekmece Barajı yüzde 61,76

Sazlıdere Barajı yüzde 51,68

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 28 Haziran İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 4

Istrancalar Barajı yüzde 23

Kazandere Barajı yüzde 65,35

Pabuçdere Barajı yüzde 66,38

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