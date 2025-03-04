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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 4 Mart 2025 İstanbul baraj doluluk oranları

Vatandaşlar İstanbul’daki barajların doluluk oranlarını merak ediyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. 4 Mart İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu. İşte 4 Mart 2025 barajların doluluk oranları…

İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 4 Mart 2025 İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 1

Barajların doluluk oranları

İSKİ baraj doluluk oranı her gün kontrol ediliyor. İSKİ'nin yayımladığı grafiğe göre; İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 76,65 olarak kaydedildi. En düşük su seviyesine sahip Sazlıdere Barajı'nda su miktarı yüzde 56,73 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 94,54 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü.

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 4 Mart 2025 İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 2

İSKİ’nin son raporuna göre 4 Mart 2025 barajlardaki doluluk oranları:

Ömerli Barajı yüzde 84,35

Darlık Barajı yüzde 74,43

Elmalı Barajı yüzde 94,54

Terkos Barajı yüzde 78,97

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 4 Mart 2025 İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 3

Alibey Barajı yüzde 64,32

Büyükçekmece Barajı yüzde 73,45

Sazlıdere Barajı yüzde 56,73

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 4 Mart 2025 İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 4

Istrancalar Barajı yüzde 93,47

Kazandere Barajı yüzde 82,89

Pabuçdere Barajı yüzde 82,25

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