Kalpazan dizisi ne zaman başlıyor? Kalpazan dizisinin konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var?
Yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği ve SHOW TV'de ekranlara gelecek olan Kalpazan dizisinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Yayımlanan fragmanı ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin ne zaman başlayacağı belli oldu. Peki, Kalpazan dizisi ne zaman başlıyor? Kalpazan dizisinin konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar…
Kalpazan dizisi ne zaman başlayacak?
Yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği ve SHOW TV'de ekranlara gelecek olan Kalpazan dizisi 21 Ekim pazartesi saat 20.00’de izleyicisiyle buluşacak.
Kalpazan dizisinin konusu nedir?
Adem (Timuçin Esen) namuslu bir adamdır. Darphane’de sıradan bir memur olarak çalışan Adem, oğlu Arda için yaptığı bir sürprizle hayatını altüst eder. Masum gibi görünen hareket, Adem’in hayatında geri dönülemez bir çöküşe yol açar ve işini, eşi Canan’ı (Şükran Ovalı) ve hatta oğlunu kaybetme noktasına kadar getirir.
Karizmatik ama aynı zamanda müthiş bir sahtekar olan kardeşi Kartal’ın (Çağlar Ertuğrul) bu zor dönemde hayatına girişi ile işler daha da çıkılmaz bir hale gelir. İki kardeş yasalara meydan okurken; Polis Ayşe (Deniz Baysal) her ikisinin de sonunu getirecek tek kişidir. Yolu beklenmedik bir şekilde Ayşe ile kesişen Kartal’ın ona aşık olması ise tüm dengeleri değiştirecektir.
Kalpazan dizisi oyuncu kadrosunda kimler var?
Timuçin Esen
Çağlar Ertuğrul
Şükran Ovalı
Deniz Baysal
Sarp Akkaya
Deniz Hamzaoğlu
İlker Kızmaz
Sinan Arslan
Aslı İçözü
Güler Göksun
Çağla Naz Kargı
İlker Yağız Selçuk
Ali Seçkiner Alıcı
Osman Alkaş