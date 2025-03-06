Kara Kış dizisine Ulvi Kahyaoğlu dahil oldu! Ulvi Kahyaoğlu kimdir?

Ulvi Kahyaoğlu kimdir?

25 Mayıs 1995 yılında İzmir’de doğan Ulvi Kahyaoğlu tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu. Son olarak Ölmez Ağaç Efsanesi ve Diyelim ki Birlikteyiz gibi oyunlarda yer almıştır.