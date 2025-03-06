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  4. Kara Kış dizisine Ulvi Kahyaoğlu dahil oldu! Ulvi Kahyaoğlu kimdir?

Kara Kış dizisine Ulvi Kahyaoğlu dahil oldu! Ulvi Kahyaoğlu kimdir?

Kara Kış dizisine Ulvi Kahyaoğlu dahil oldu. Tiyatro dizi ve sinema oyuncusu olan Ulvi Kahyaoğlu dizide gazeteci Naci Sadullah karakterine hayat verecek. Peki, Ulvi Kahyaoğlu kimdir? Ulvi Kahyaoğlu hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Kara Kış dizisine Ulvi Kahyaoğlu dahil oldu! Ulvi Kahyaoğlu kimdir? - Sayfa 1

Ulvi Kahyaoğlu kimdir?

25 Mayıs 1995 yılında İzmir’de doğan Ulvi Kahyaoğlu tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu. Son olarak Ölmez Ağaç Efsanesi ve Diyelim ki Birlikteyiz gibi oyunlarda yer almıştır.

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Kara Kış dizisine Ulvi Kahyaoğlu dahil oldu! Ulvi Kahyaoğlu kimdir? - Sayfa 2

Televi Menajerliğin oyuncusu Ulvi Kahyaoğlu, tiyatro çalışmaları yanı sıra iki kısa filmin ardından ilk dizi deneyimi olarak Benim Adım Melek dizisinde rol aldı, dizide Melek’in oğlu Kerem karakterini canlandırdı. Ardından İçimdeki Kahraman, Elbet Bir Gün, Tozluyaka, Safir gibi başka film ve dizilerde oynadı.

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Kara Kış dizisine Ulvi Kahyaoğlu dahil oldu! Ulvi Kahyaoğlu kimdir? - Sayfa 3

Ulvi Kahyaoğlu hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Umami (2025)

Dengeler (2024)

Yargı (2024)

Safir (2023)

Tozluyaka (2022)

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Kara Kış dizisine Ulvi Kahyaoğlu dahil oldu! Ulvi Kahyaoğlu kimdir? - Sayfa 4

Elbet Bir Gün (2021)

İçimdeki Kahraman (2021)

Benim Adım Melek (2019-2021)

Küre (2019)

Give me a Lighter / Bana Bir Çakmak Ver (2018)

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