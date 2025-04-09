Karanlık Oda dizisinin kadrosuna Muhammet Kulu dahil oldu! Muhammet Kulu kimdir?
Karanlık Oda dizisinin kadrosuna Muhammet Kulu dahil oldu. Tiyatro ve dizi oyuncusu olan Muhammet Kulu, dizide Berk karakterine hayat verecek. Peki, Muhammet Kulu kimdir? Muhammet Kulu hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Muhammet Kulu kimdir?
9 Eylül 1991 tarihinde Bitlis’te doğan Muhammet Kulu tiyatro ve dizi oyuncusudur. 20’li yaşlarında Semaver Kumpanya’da tiyatro ile tanıştı. İstanbul Aydın Üniversitesi’nde oyunculuk eğitimini tamamladı. Şehir Tiyatroları ve özel tiyatrolarda çalıştı.
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Muhammet Kulu hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
İnci Taneleri 2024
Yargı 2021
Yesilçam 2021
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