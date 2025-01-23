Kardelenler dizisi ne zaman başlayacak? Kardelenler dizisinin konusu nedir?

Kardelenler dizisinin konusu nedir?

Dizide olaylar yıllar sonra mutlu bir aile yemeği için bir araya gelen kardeşlerin hikâyesiyle şekillenecek.

Kardelenler, parçalanmış bir ailenin yıllar sonra yeniden bir araya geldiğinde yaşadığı yüzleşmeyi konu ediniyor. Mutlu bir aile yemeği için bir araya gelen kardeşlerin mutluluğu fazla uzun sürmez. Kardeşler bazı yüzleşmeler yaşamaya başlar, aile yemekleri hiç beklemedikleri bir şekilde son bulur.