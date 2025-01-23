Kardelenler dizisi ne zaman başlayacak? Kardelenler dizisinin konusu nedir?
Kardelenler dizisi yayımlanan tanıtımı ile dikkat çekti. Kardelenler dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki, Kardelenler dizisinin konusu nedir? Kardelenler dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? Kardelenler dizisi ne zaman başlıyor? İşte detaylar…
Kardelenler dizisinin konusu nedir?
Dizide olaylar yıllar sonra mutlu bir aile yemeği için bir araya gelen kardeşlerin hikâyesiyle şekillenecek.
Kardelenler, parçalanmış bir ailenin yıllar sonra yeniden bir araya geldiğinde yaşadığı yüzleşmeyi konu ediniyor. Mutlu bir aile yemeği için bir araya gelen kardeşlerin mutluluğu fazla uzun sürmez. Kardeşler bazı yüzleşmeler yaşamaya başlar, aile yemekleri hiç beklemedikleri bir şekilde son bulur.
Kardelenler dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?
Ayda Aksel
Barış Falay
Serhat Kılıç
Ahu Yağtu
Edip Tepeli
Hakan Salınmış
Uğur Uzunel
Nur Yazar
Ece Yaşar
Hakan Zavlak
Zeynep Atılgan
Mehmet Fatihdar
Kardelenler dizisi ne zaman başlıyor?
Serkan Birinci‘nin yönettiği ve Gül Abus Semerci‘nin yönettiği dizinin ilk bölümü 2 Şubat pazar akşamı ATV ekranlarında yayımlanacak.