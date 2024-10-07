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  4. Kardeşlerim dizisinin Orhan’ı Can Borcu dizisinde! Cüneyt Mete kimdir?

Kardeşlerim dizisinin Orhan’ı Can Borcu dizisinde! Cüneyt Mete kimdir?

Kardeşlerim dizisinin Orhan’ı Cüneyt Mete Can Borcu dizisine dahil oldu. Cüneyt Mete dizide Yaşar karakterini canlandıracak. Peki, Cüneyt Mete kimdir? Cüneyt Mete hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Kardeşlerim dizisinin Orhan’ı Can Borcu dizisinde! Cüneyt Mete kimdir? - Sayfa 1

Cüneyt Mete kimdir?

9 Eylül 1970 yılında İzmir’de doğan Cüneyt Mete, Türk oyuncudur.

Aslen Artvin Şavşat'lıdır. Cüneyt Mete, Ankara'da yaşamaktadır ve Cem ve Ferhan adında ikiz çocukları vardır. Eğitimini Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. Cüneyt Mete, hâlen Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısıdır. 

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Kardeşlerim dizisinin Orhan’ı Can Borcu dizisinde! Cüneyt Mete kimdir? - Sayfa 2

Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu olan Cüneyt Mete, 2016-2018 yılları arasında atv'de yayımlanan Aşk ve Mavi dizisinde "Cemal Göreçki" karakterini canlandırdı.

2011-2018 yılları arasında ilk olarak Show TV'de daha sonra Star TV'de yayımlanan ve gündüz kuşağı dizilerinden olan Beni Affet dizisi oyuncularından meslektaşı Şeyma Korkmaz ile 2 Mayıs 2019 tarihinde evlendi.

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Kardeşlerim dizisinin Orhan’ı Can Borcu dizisinde! Cüneyt Mete kimdir? - Sayfa 3

Cüneyt Mete hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

1991   Varyemez

1994   En Büyük Numara

2007   Köprü

2007   Kurtlar Vadisi Terör

2007   Yeni Evli

2007   Zincirbozan

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Kardeşlerim dizisinin Orhan’ı Can Borcu dizisinde! Cüneyt Mete kimdir? - Sayfa 4

2008   Kayıp Prenses

2009   Ayrılık Sait

2010-2014    Unutma Beni

2011-2012    Beni Affet

2015-2016    Aşkların En Güzeli

2016-2018    Aşk ve Mavi

2021-2024    Kardeşlerim

Yakında         Can Borcum

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