Kardeşlerim dizisinin Orhan’ı Can Borcu dizisinde! Cüneyt Mete kimdir?

Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu olan Cüneyt Mete, 2016-2018 yılları arasında atv'de yayımlanan Aşk ve Mavi dizisinde "Cemal Göreçki" karakterini canlandırdı.

2011-2018 yılları arasında ilk olarak Show TV'de daha sonra Star TV'de yayımlanan ve gündüz kuşağı dizilerinden olan Beni Affet dizisi oyuncularından meslektaşı Şeyma Korkmaz ile 2 Mayıs 2019 tarihinde evlendi.