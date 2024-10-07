Kardeşlerim dizisinin Orhan’ı Can Borcu dizisinde! Cüneyt Mete kimdir?
Kardeşlerim dizisinin Orhan’ı Cüneyt Mete Can Borcu dizisine dahil oldu. Cüneyt Mete dizide Yaşar karakterini canlandıracak. Peki, Cüneyt Mete kimdir? Cüneyt Mete hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Cüneyt Mete kimdir?
9 Eylül 1970 yılında İzmir’de doğan Cüneyt Mete, Türk oyuncudur.
Aslen Artvin Şavşat'lıdır. Cüneyt Mete, Ankara'da yaşamaktadır ve Cem ve Ferhan adında ikiz çocukları vardır. Eğitimini Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. Cüneyt Mete, hâlen Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısıdır.
Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu olan Cüneyt Mete, 2016-2018 yılları arasında atv'de yayımlanan Aşk ve Mavi dizisinde "Cemal Göreçki" karakterini canlandırdı.
2011-2018 yılları arasında ilk olarak Show TV'de daha sonra Star TV'de yayımlanan ve gündüz kuşağı dizilerinden olan Beni Affet dizisi oyuncularından meslektaşı Şeyma Korkmaz ile 2 Mayıs 2019 tarihinde evlendi.
Cüneyt Mete hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
1991 Varyemez
1994 En Büyük Numara
2007 Köprü
2007 Kurtlar Vadisi Terör
2007 Yeni Evli
2007 Zincirbozan
2008 Kayıp Prenses
2009 Ayrılık Sait
2010-2014 Unutma Beni
2011-2012 Beni Affet
2015-2016 Aşkların En Güzeli
2016-2018 Aşk ve Mavi
2021-2024 Kardeşlerim
Yakında Can Borcum