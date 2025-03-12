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Kızgın Topraklar dizisine Ebru Ünlü dahil oldu! Ebru Ünlü kimdir?

Kızgın Topraklar dizisine Ebru Ünlü dahil oldu. Ebru Ünlü’nün hayatı ve hangi projelerde rol aldığı merak ediliyor. Peki, Ebru Ünlü kimdir? Ebru Ünlü hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Kızgın Topraklar dizisine Ebru Ünlü dahil oldu! Ebru Ünlü kimdir? - Sayfa 1

Ebru Ünlü kimdir?

19 Temmuz 1990 yılında İstanbul doğan Ebru Ünlü tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusudur. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezinin tiyatro bölümünde oyunculuk eğitimi aldı.

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Kızgın Topraklar dizisine Ebru Ünlü dahil oldu! Ebru Ünlü kimdir? - Sayfa 2

İstanbul’un Kuzguncuk Mahallesi’nde büyüdü. Gençlik döneminde önce gazeteciliğe, sonra tiyatroya ilgi duydu. Tiyatro çalışmaları yanı sıra 2013’ten itibaren çeşitli film ve dizilerde yer aldı.

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Kızgın Topraklar dizisine Ebru Ünlü dahil oldu! Ebru Ünlü kimdir? - Sayfa 3

Ebru Ünlü hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi (2022)

Hekimoğlu (2021)

Zümrüdüanka (2020-2021)

Bir Zamanlar Çukurova (2018-2021)

Söz (2017)

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Kızgın Topraklar dizisine Ebru Ünlü dahil oldu! Ebru Ünlü kimdir? - Sayfa 4

Sevda Kuşun Kanadında (2016)

Adam mısın! (2016)

Muhteşem Yüzyıl: Kösem (2015)

Şehrin Melekleri  (2013)

Galip Derviş (2013)

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