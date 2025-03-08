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Kızgın Topraklar dizisine Yağmur Yüksel dahil oldu! Yağmur Yüksel kimdir?

Kızgın Topraklar dizisine Yağmur Yüksel dahil oldu. Yağmur Yüksel dizide avukat Eylül karakterine hayat verecek. Peki, Yağmur Yüksel kimdir? Yağmur Yüksel hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Kızgın Topraklar dizisine Yağmur Yüksel dahil oldu! Yağmur Yüksel kimdir? - Sayfa 1

Yağmur Yüksel kimdir?

21 Ocak 2002 yılında Amasya Merzifon’da doğan Yağmur Yüksel, oyuncudur. B&C Menajerlik şirketine bağlı olarak çalışan Yağmur Yüksel, 2022 yılında ilk kez bir dizi ile oyunculuk deneyimi yaşayıp, Kan Çiçekleri dizisinde Dilan karakterini canlandırmış, aynı yıl Hyper Games Conference adlı bir video filmde rol almıştır.

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Kızgın Topraklar dizisine Yağmur Yüksel dahil oldu! Yağmur Yüksel kimdir? - Sayfa 2

Yağmur Yüksel hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Kan Çiçekleri (2022)

Hyper Games Conference (2022)

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