Kızılcık Şerbeti dizisine Devrim Nas konuk oluyor! Devrim Nas kimdir?

Devrim Nas kimdir?

10 Ocak 1972 tarihinde İstanbul’da doğan Devrim Nas Türk tiyatro sanatçısıdır.

Eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı (Lisans ve Yüksek Lisans) Tiyatro Bölümünde tamamlamıştır. Tiyatro Ti ve Tiyatro Pera kurucularından olup her iki tiyatronun prodüksiyonlarında oyuncu olarak yer almıştır. Aynı zamanda Pera Güzel Sanatlar Tiyatro Bölümünde eğitmenlik yapmaktadır. Uluslararası tiyatro festivallerine turneler yapmış ve pek çok workshop'a katılmıştır.