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  4. Kızılcık Şerbeti dizisine Devrim Nas konuk oluyor! Devrim Nas kimdir?

Kızılcık Şerbeti dizisine Devrim Nas konuk oluyor! Devrim Nas kimdir?

Kızılcık Şerbeti dizisine Devrim Nas konuk oluyor. Türk tiyatro sanatçısı ve dizi film oyuncusu olan Devrim Nas dizide bir tiyatrocuyu canlandıracak. Peki, Devrim Nas kimdir? Devrim Nas hangi projelerde rol almıştır? İşte detaylar…

Kızılcık Şerbeti dizisine Devrim Nas konuk oluyor! Devrim Nas kimdir? - Sayfa 1

Devrim Nas kimdir?

10 Ocak 1972 tarihinde İstanbul’da doğan Devrim Nas Türk tiyatro sanatçısıdır.

Eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı (Lisans ve Yüksek Lisans) Tiyatro Bölümünde tamamlamıştır. Tiyatro Ti ve Tiyatro Pera kurucularından olup her iki tiyatronun prodüksiyonlarında oyuncu olarak yer almıştır. Aynı zamanda Pera Güzel Sanatlar Tiyatro Bölümünde eğitmenlik yapmaktadır. Uluslararası tiyatro festivallerine turneler yapmış ve pek çok workshop'a katılmıştır.

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Kızılcık Şerbeti dizisine Devrim Nas konuk oluyor! Devrim Nas kimdir? - Sayfa 2

Devrim Nas hangi projelerde rol almıştır?

Diziler

Yaz Evi, 1994

Bizim Aile, 1995

Osman Amcanın Elleri, 1995

Cafe Casablanca, 1996

Ruhsar, 1998

İkinci Bahar, 1998

Delikanlı, 2000

Zeybek Ateşi, 2002

Melekler Adası, 2004-2005

Doktorlar, 2007

Ece, 2008

Makber, 2009-2010

Karakol, 2011

Vatanım Sensin, 2016

Yeni Hayat, 2020

Yeşilçam, 2021

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Kızılcık Şerbeti dizisine Devrim Nas konuk oluyor! Devrim Nas kimdir? - Sayfa 3

Sinema filmleri

Leoparın Kuyruğu, 1998

Gecenin Korkuluğu, 1999

Sis ve Gece, 2006

Kabuslar Evi: Gece Gelen Arkadaşlar, 2006

Mavi Gözlü Dev, 2007

Zübeyde: Analar ve Oğullar, 2023

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