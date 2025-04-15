Kızılcık Şerbeti dizisine Devrim Nas konuk oluyor! Devrim Nas kimdir?
Kızılcık Şerbeti dizisine Devrim Nas konuk oluyor. Türk tiyatro sanatçısı ve dizi film oyuncusu olan Devrim Nas dizide bir tiyatrocuyu canlandıracak. Peki, Devrim Nas kimdir? Devrim Nas hangi projelerde rol almıştır? İşte detaylar…
Devrim Nas kimdir?
10 Ocak 1972 tarihinde İstanbul’da doğan Devrim Nas Türk tiyatro sanatçısıdır.
Eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı (Lisans ve Yüksek Lisans) Tiyatro Bölümünde tamamlamıştır. Tiyatro Ti ve Tiyatro Pera kurucularından olup her iki tiyatronun prodüksiyonlarında oyuncu olarak yer almıştır. Aynı zamanda Pera Güzel Sanatlar Tiyatro Bölümünde eğitmenlik yapmaktadır. Uluslararası tiyatro festivallerine turneler yapmış ve pek çok workshop'a katılmıştır.
Devrim Nas hangi projelerde rol almıştır?
Diziler
Yaz Evi, 1994
Bizim Aile, 1995
Osman Amcanın Elleri, 1995
Cafe Casablanca, 1996
Ruhsar, 1998
İkinci Bahar, 1998
Delikanlı, 2000
Zeybek Ateşi, 2002
Melekler Adası, 2004-2005
Doktorlar, 2007
Ece, 2008
Makber, 2009-2010
Karakol, 2011
Vatanım Sensin, 2016
Yeni Hayat, 2020
Yeşilçam, 2021
Sinema filmleri
Leoparın Kuyruğu, 1998
Gecenin Korkuluğu, 1999
Sis ve Gece, 2006
Kabuslar Evi: Gece Gelen Arkadaşlar, 2006
Mavi Gözlü Dev, 2007
Zübeyde: Analar ve Oğullar, 2023