Kötü Kan dizisinin kadrosuna Lale Başar dahil oldu! Lale Başar kimdir?
Kötü Kan dizisinin kadrosuna Lale Başar dahil oldu. Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu olan Lale Başar, dizide Sezen karakterinin annesi Hülya’yı canlandıracak. Peki, Lale Başar kimdir? Lale Başar hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Lale Başar kimdir?
27 Ocak 1964 yılında Ordu’da doğan Lale Başar, Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur.
1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. Aynı yıl Bursa Devlet Tiyatrosu'nda göreve başladı.
1994 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'na atanan sanatçı, tiyatroda oynadığı önemli rollerin yanı sıra çeşitli dizi çalışmaları da yaptı. 2009'da Ankara Devlet Tiyatrosu'ndan emekli oldu.
Lale Başar hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Kötü Kan - 2024
Tam Bir Centilmen - 2024
Adım Farah (dizi) - 2023
Müjdemi İsterim - 2022
Aykut Enişte 2 - 2021
Sihirli Annem (dizi) - 2021-2022
Aile Hükümeti - 2020
Bay Yanlış (dizi) - 2020
Aynen Aynen - 2020
Aykut Enişte - 2019
Leke (dizi) - 2019
Erkenci Kuş - 2018-2019
Yeni Gelin (dizi) - 2017-2018
Aşk Uykusu - 2017
Sen Sağ Ben Selamet - 2016
Hayat Bazen Tatlıdır - 2016
Her Şey Aşktan - 2015
Aşk Yeniden - 2015-2016
Unutursam Fısılda - 2014
Göl Zamanı - 2013
Köksüz - 2012
Deniz Yıldızı (dizi) - 2010
Karamel - 2008
Kod Adı Kaos - 2007
Duvar - 2007 - Asiye
Komiser Nevzat - 2007
Yeni Evli - 2007 - Ahsen
Seni Çok Özledim - 2005
Sevinçli Haller - 2004
Ablam Böyle İstedi - 2004
Yuvadan Bir Kuş Uçtu - 2003
Samyeli - 1997
Ah Bir Büyümesek - 1995
Dudaktan Kalbe - 1986