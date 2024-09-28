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  4. Kötü Kan dizisinin kadrosuna Lale Başar dahil oldu! Lale Başar kimdir?

Kötü Kan dizisinin kadrosuna Lale Başar dahil oldu! Lale Başar kimdir?

Kötü Kan dizisinin kadrosuna Lale Başar dahil oldu. Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu olan Lale Başar, dizide Sezen karakterinin annesi Hülya’yı canlandıracak. Peki, Lale Başar kimdir? Lale Başar hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Kötü Kan dizisinin kadrosuna Lale Başar dahil oldu! Lale Başar kimdir? - Sayfa 1

Lale Başar kimdir?

27 Ocak 1964 yılında Ordu’da doğan Lale Başar, Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur.

1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. Aynı yıl Bursa Devlet Tiyatrosu'nda göreve başladı.

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Kötü Kan dizisinin kadrosuna Lale Başar dahil oldu! Lale Başar kimdir? - Sayfa 2

1994 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'na atanan sanatçı, tiyatroda oynadığı önemli rollerin yanı sıra çeşitli dizi çalışmaları da yaptı. 2009'da Ankara Devlet Tiyatrosu'ndan emekli oldu.

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Kötü Kan dizisinin kadrosuna Lale Başar dahil oldu! Lale Başar kimdir? - Sayfa 3

Lale Başar hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Kötü Kan - 2024

Tam Bir Centilmen - 2024

Adım Farah (dizi) - 2023

Müjdemi İsterim - 2022

Aykut Enişte 2 - 2021

Sihirli Annem (dizi) - 2021-2022

Aile Hükümeti - 2020

Bay Yanlış (dizi) - 2020

Aynen Aynen - 2020

Aykut Enişte - 2019

Leke (dizi) - 2019

Erkenci Kuş - 2018-2019

Yeni Gelin (dizi) - 2017-2018

Aşk Uykusu - 2017

Sen Sağ Ben Selamet - 2016

Hayat Bazen Tatlıdır - 2016

Her Şey Aşktan - 2015

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Kötü Kan dizisinin kadrosuna Lale Başar dahil oldu! Lale Başar kimdir? - Sayfa 4

Aşk Yeniden - 2015-2016

Unutursam Fısılda - 2014

Göl Zamanı - 2013

Köksüz - 2012

Deniz Yıldızı (dizi) - 2010

Karamel - 2008

Kod Adı Kaos - 2007

Duvar - 2007 - Asiye

Komiser Nevzat - 2007

Yeni Evli - 2007 - Ahsen

Seni Çok Özledim - 2005

Sevinçli Haller - 2004

Ablam Böyle İstedi - 2004

Yuvadan Bir Kuş Uçtu - 2003

Samyeli - 1997

Ah Bir Büyümesek - 1995

Dudaktan Kalbe - 1986

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