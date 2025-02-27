Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna Ali Öner dahil oldu! Ali Öner kimdir?
Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna Ali Öner dahil oldu. Manken, model ve oyuncu olan Ali Öner dizide Sargun karakterini canlandıracak. Peki, Ali Öner kimdir? Ali Öner hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Ali Öner kimdir?
1996 yılında İstanbul’da doğan Ali Öner, Manken, model ve oyuncu. 2019 yılında Best Model Of Turkey yarışmasında podyuma çıkan ve derece almayı başaran Ali Öner motor tutkusu da ile bilinir.
Ali Öner oyuncu olarak ilk ciddi ekran deneyimini 2021 yılında TRT1’in ekranlarına gelen 15 Temmuz belgeseli Mahrem’de yaşamıştı.
Aynı yıldan itibaren rol aldığı Teşkilat dizisinde Barış Dayı, 2022’de rol aldığı Seni Kalbime Sakladım dizisinde Mete, O Kız dizisinde Doruk karakterini canlandırdı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.
Ali Öner hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Zembilli (2025)
O Kız (2022)
Seni Kalbime Sakladım (2022)
Teşkilat (2021-2022)
Mahrem (2021)