  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna Efekan Can dahil oldu! Efekan Can kimdir?

Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna Efekan Can dahil oldu! Efekan Can kimdir?

Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna Efekan Can dahil oldu. Türk sinema ve dizi oyuncusu olan Efekan Can dizide Oğuz karakterini canlandıracak. Peki, Efekan Can kimdir? Efekan Can hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna Efekan Can dahil oldu! Efekan Can kimdir? - Sayfa 1

Efekan Can kimdir?

1 Ocak 1994 tarihinde Bilecik’te doğan Efekan Can, Türk sinema ve dizi oyuncusudur. Bilecik Üniversitesi İşletme Bölümü ve İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Bölümü mezunudur. Sonra da Atölye Craft’ta oyunculuk eğitimi almıştır.

1 | 4
Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna Efekan Can dahil oldu! Efekan Can kimdir? - Sayfa 2

Efekan Can, 2017 yılından itibaren Ufak Tefek Cinayetler, Öğretmen, Tam Kafadan Karavana, Kahraman Babam, Kolej, Ateş Kuşları, Yaz Şarkısı gibi birçok film ve dizide oynadı.

2 | 4
Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna Efekan Can dahil oldu! Efekan Can kimdir? - Sayfa 3

Efekan Can hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Şımarık (2024)

Yaz Şarkısı (2023)

Hakim (2022)

Ateş Kuşları (2022)

Kolej (2021)

3 | 4
Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna Efekan Can dahil oldu! Efekan Can kimdir? - Sayfa 4

Kahraman Babam (2021)

Tam Kafadan Karavana (2020)

Öğretmen (2020)

Azize (2019)

Tam Kafadan (2018)

Ufak Tefek Cinayetler (2017)

4 | 4
A101 market 3 Mayıs 2025 Cumartesi indirim kataloğu yayımlandı! Yarın A101'e hangi ürünler geliyor?
A101 market 3 Mayıs 2025 Cumartesi indirim kataloğu yayımlandı! Yarın A101'e hangi ürünler geliyor?
ŞOK’a 3 Mayıs Cumartesi günü Dijital Banyo Baskülü geliyor! (ŞOK 3-6 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
ŞOK’a 3 Mayıs Cumartesi günü Dijital Banyo Baskülü geliyor! (ŞOK 3-6 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
BİM'e 9 Mayıs Cuma günü 4x4 Arazi Aracı geliyor! (BİM 9 MAYIS 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
BİM'e 9 Mayıs Cuma günü 4x4 Arazi Aracı geliyor! (BİM 9 MAYIS 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
Bugün BİM markete hangi ürünler geliyor? BİM market 02-08 Mayıs 2025 aktüel ürünler kataloğu!
Bugün BİM markete hangi ürünler geliyor? BİM market 02-08 Mayıs 2025 aktüel ürünler kataloğu!