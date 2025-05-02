Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna Efekan Can dahil oldu! Efekan Can kimdir?
Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna Efekan Can dahil oldu. Türk sinema ve dizi oyuncusu olan Efekan Can dizide Oğuz karakterini canlandıracak. Peki, Efekan Can kimdir? Efekan Can hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Efekan Can kimdir?
1 Ocak 1994 tarihinde Bilecik’te doğan Efekan Can, Türk sinema ve dizi oyuncusudur. Bilecik Üniversitesi İşletme Bölümü ve İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Bölümü mezunudur. Sonra da Atölye Craft’ta oyunculuk eğitimi almıştır.
Efekan Can, 2017 yılından itibaren Ufak Tefek Cinayetler, Öğretmen, Tam Kafadan Karavana, Kahraman Babam, Kolej, Ateş Kuşları, Yaz Şarkısı gibi birçok film ve dizide oynadı.
Efekan Can hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Şımarık (2024)
Yaz Şarkısı (2023)
Hakim (2022)
Ateş Kuşları (2022)
Kolej (2021)
Kahraman Babam (2021)
Tam Kafadan Karavana (2020)
Öğretmen (2020)
Azize (2019)
Tam Kafadan (2018)
Ufak Tefek Cinayetler (2017)