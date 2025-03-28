Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna Şahin Çelik dahil oldu! Şahin Çelik kimdir?

Şahin Çelik kimdir?

1959 yılında doğan Şahin Çelik, Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısıdır.

Ankara Devlet Konservatuvarı yüksek bölümünden mezun oldu. Daha Sonra İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Birçok Tiyatro oyununda oynadı. Tiyatro aktörlüğünün yanı sıra meslek hayatı boyunca Sinema, Televizyon ve Seslendirme çalışmalarıda yaptı. Halen İstanbul Devlet Tiyatrosu kadrolu sanatçısıdır.