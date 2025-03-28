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  4. Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna Şahin Çelik dahil oldu! Şahin Çelik kimdir?

Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna Şahin Çelik dahil oldu! Şahin Çelik kimdir?

Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna Şahin Çelik dahil oldu. Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı olan Şahin Çelik dizide Türkmen Bey karakterini canlandıracak. Peki, Şahin Çelik kimdir? Şahin Çelik hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna Şahin Çelik dahil oldu! Şahin Çelik kimdir? - Sayfa 1

Şahin Çelik kimdir?

1959 yılında doğan Şahin Çelik, Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısıdır.

Ankara Devlet Konservatuvarı yüksek bölümünden mezun oldu. Daha Sonra İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Birçok Tiyatro oyununda oynadı. Tiyatro aktörlüğünün yanı sıra meslek hayatı boyunca Sinema, Televizyon ve Seslendirme çalışmalarıda yaptı. Halen İstanbul Devlet Tiyatrosu kadrolu sanatçısıdır.

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Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna Şahin Çelik dahil oldu! Şahin Çelik kimdir? - Sayfa 2

Şahin Çelik hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Diziler

Kuruluş Osman - 2025

Ateş Kuşları - 2024

Alparslan: Büyük Selçuklu - 2021-2023

Arka Sokaklar - 2014

Şefkat Tepe - 2012

Kurtlar Vadisi Pusu - 2011-2012

Kollama - 2008

Ateş ve Barut - 2008

Pusat - 2007

Acı Hayat - 2006-2007

Cennet Mahallesi - 2006

Kaybolan Yıllar - 2006

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Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna Şahin Çelik dahil oldu! Şahin Çelik kimdir? - Sayfa 3

Meçhule Gidenler - 2006

Ahududu - 2005

Tuzak - 2005

Saçsaça Başbaşa - 2004

Şubat Soğuğu - 2004

Kurtlar Vadisi - 2004

Melek - 2003

Bizim Otel - 2001

Zehirli Çiçek - 2000

Sıcak Saatler - 1998

Ruhsar - 1998

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Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna Şahin Çelik dahil oldu! Şahin Çelik kimdir? - Sayfa 4

Sinema filmleri

Büyük Şeytan Üçgeni - 2008

Abdülhamid Düşerken - 2002

Yorgun Savaşçı - 1979

Kelebek

TV filmleri

Dönüş - 2005

Başkan - 2005

Ankara Yollarında

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