Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna Şahin Çelik dahil oldu! Şahin Çelik kimdir?
Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna Şahin Çelik dahil oldu. Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı olan Şahin Çelik dizide Türkmen Bey karakterini canlandıracak. Peki, Şahin Çelik kimdir? Şahin Çelik hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Şahin Çelik kimdir?
1959 yılında doğan Şahin Çelik, Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısıdır.
Ankara Devlet Konservatuvarı yüksek bölümünden mezun oldu. Daha Sonra İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Birçok Tiyatro oyununda oynadı. Tiyatro aktörlüğünün yanı sıra meslek hayatı boyunca Sinema, Televizyon ve Seslendirme çalışmalarıda yaptı. Halen İstanbul Devlet Tiyatrosu kadrolu sanatçısıdır.
Şahin Çelik hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Diziler
Kuruluş Osman - 2025
Ateş Kuşları - 2024
Alparslan: Büyük Selçuklu - 2021-2023
Arka Sokaklar - 2014
Şefkat Tepe - 2012
Kurtlar Vadisi Pusu - 2011-2012
Kollama - 2008
Ateş ve Barut - 2008
Pusat - 2007
Acı Hayat - 2006-2007
Cennet Mahallesi - 2006
Kaybolan Yıllar - 2006
Meçhule Gidenler - 2006
Ahududu - 2005
Tuzak - 2005
Saçsaça Başbaşa - 2004
Şubat Soğuğu - 2004
Kurtlar Vadisi - 2004
Melek - 2003
Bizim Otel - 2001
Zehirli Çiçek - 2000
Sıcak Saatler - 1998
Ruhsar - 1998
Sinema filmleri
Büyük Şeytan Üçgeni - 2008
Abdülhamid Düşerken - 2002
Yorgun Savaşçı - 1979
Kelebek
TV filmleri
Dönüş - 2005
Başkan - 2005
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