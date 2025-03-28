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  4. Metro markette dev indirim fırsatı! (METRO AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - SON TARİH 2 NİSAN)

Metro markette dev indirim fırsatı! (METRO AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - SON TARİH 2 NİSAN)

Metro markette indirimler sürüyor. Metro marketten 2 Nisan 2025 Çarşamba gününe kadar yapacağınız gıda alışverişlerinde birçok indirim sizleri bekliyor. Peki, Metro markette hangi gıda ürünlerinde indirim var? Metro markette 2 Nisan 2025 Çarşamba gününe kadar indirimde olan ürünlerin fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, Metro market indirimli gıda ürünleri…

Metro markette dev indirim fırsatı! (METRO AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - SON TARİH 2 NİSAN) - Sayfa 1

DANA İNCİK KG

Fiyat: 643,90 TL

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Metro markette dev indirim fırsatı! (METRO AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - SON TARİH 2 NİSAN) - Sayfa 2

SOĞAN (SÖĞÜŞLÜK) İRİ BOY 35-40 KG'LIK ÇUVALDA (KG)

Fiyat: 18,50 TL

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Metro markette dev indirim fırsatı! (METRO AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - SON TARİH 2 NİSAN) - Sayfa 3

PİLİÇ KALÇALI BUT TABAKLI KG

Fiyat: 88,90 TL

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Metro markette dev indirim fırsatı! (METRO AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - SON TARİH 2 NİSAN) - Sayfa 4

LEVREK KG

Fiyat: 269,90 TL

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