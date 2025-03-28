Metro markette dev indirim fırsatı! (METRO AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - SON TARİH 2 NİSAN)
Metro markette dev indirim fırsatı! (METRO AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - SON TARİH 2 NİSAN)
Metro markette indirimler sürüyor. Metro marketten 2 Nisan 2025 Çarşamba gününe kadar yapacağınız gıda alışverişlerinde birçok indirim sizleri bekliyor. Peki, Metro markette hangi gıda ürünlerinde indirim var? Metro markette 2 Nisan 2025 Çarşamba gününe kadar indirimde olan ürünlerin fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, Metro market indirimli gıda ürünleri…
DANA İNCİK KG
Fiyat: 643,90 TL
1 | 4
SOĞAN (SÖĞÜŞLÜK) İRİ BOY 35-40 KG'LIK ÇUVALDA (KG)
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