Mevlid Gecesi’nde ne oldu? Mevlid Kandili'nde yapılacak ibadetler nelerdir?
Müslümanlar tarafından Kur’an-ı Kerim okumak, salavatlar getirmek ve dualar etmek gibi ibadetler ile değerlendirildiği Mevlid Kandili 14 Eylül cumartesi idrak edilecek. Peki, Mevlid Gecesi’nde ne oldu? Mevlid Kandili'nde yapılacak ibadetler nelerdir? İşte detaylar…
Mevlid Gecesi’nde ne oldu?
Mevlid Gecesi’nde Peygamber Efendimiz’in doğumu hatırlanır. Doğduğu günü temsil eden gecede yaşanan bazı mucizevi olaylar vardır. Yaşanan mucizevi olaylardan dolayı da Mevlid Gecesi İslam dini için önemli ve kutsal sayılmaktadır.
· Kisrâ Sarayından 14 burç yıkılmıştır.
· Kâbe’nin içindeki putlar yıkılmıştır.
· İranlıların tapınaklarında 1000 yıldır sönmeyen ateş sönmüştür.
· Save Gölü kurumuştur.
· Semave Vadisi taşmıştır.
Mevlid Kandili'nde yapılacak ibadetler nelerdir?
Hz. Peygamber’in doğum esnasında dünyada birçok hadise yaşanmasıyla birlikte 1500 sene evvelden günümüze kutlanan Mevlid gün ve geceleri oruç, namaz, Kur’an-ı Kerim ve naatlar okunmasıyla birlikte O’nun hayatını adeta yaşamak, tanımak, tanıtmak ve idrak etmektir. Mevlid gecesinin feyiz, bereket ve faziletlerinden yararlanmak Mevlid Kandili anlamı itibariyle sıkıntı, sarsıntı ve buhrandan kurtulmaktır.
· Oruç Tutmak
· Kazâ ve Nafile Namazları Kılmak
· Kur'ân-ı Kerim Okumak
· Zikir ve Sâlat-ü Selam
· Dua Etmek
· İhtiyaç Sahiplerine Yardım