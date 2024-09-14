Mevlid Gecesi’nde ne oldu? Mevlid Kandili'nde yapılacak ibadetler nelerdir?

Mevlid Kandili'nde yapılacak ibadetler nelerdir?

Hz. Peygamber’in doğum esnasında dünyada birçok hadise yaşanmasıyla birlikte 1500 sene evvelden günümüze kutlanan Mevlid gün ve geceleri oruç, namaz, Kur’an-ı Kerim ve naatlar okunmasıyla birlikte O’nun hayatını adeta yaşamak, tanımak, tanıtmak ve idrak etmektir. Mevlid gecesinin feyiz, bereket ve faziletlerinden yararlanmak Mevlid Kandili anlamı itibariyle sıkıntı, sarsıntı ve buhrandan kurtulmaktır.