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  4. Piyasa dizisinin kadrosuna Fırat Altunmeşe dahil oldu! Fırat Altunmeşe kimdir?

Piyasa dizisinin kadrosuna Fırat Altunmeşe dahil oldu! Fırat Altunmeşe kimdir?

Piyasa dizisinin kadrosuna Fırat Altunmeşe dahil oldu. Fırat Altunmeşe dizide Adar karakterine hayat verecek. Peki, Fırat Altunmeşe kimdir? Fırat Altunmeşe hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Piyasa dizisinin kadrosuna Fırat Altunmeşe dahil oldu! Fırat Altunmeşe kimdir? - Sayfa 1

Fırat Altunmeşe kimdir?

16 Mart 1990 yılında İstanbul’da doğan Fırat Altunmeşe, Türk oyuncudur. İzzet Altınmeşe'nin oğludur.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü’nü 2. dönemde bırakmış ardından İstanbul’da Craft Oyunculuk atölyesinde 2 sene özel ders eğitimi almıştır. Atv ekranlarında yayınlanan Kehribar dizisinde ve Show Tv ekranlarında yayınlanan İlişki Durumu Karışık isimli dizilerde rol almıştır.

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Piyasa dizisinin kadrosuna Fırat Altunmeşe dahil oldu! Fırat Altunmeşe kimdir? - Sayfa 2

Fırat Altunmeşe hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Televizyon

2013    Vicdan

2014-2015      Kaçak Gelinler

2015    Maral: En Güzel Hikayem

2016    Kehribar

2016-2017      Cesur ve Güzel

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Piyasa dizisinin kadrosuna Fırat Altunmeşe dahil oldu! Fırat Altunmeşe kimdir? - Sayfa 3

2017-2018     Aslan Ailem

2019-2021      Mucize Doktor

2021    Evlilik Hakkında Her Şey

2024  Bahar Efe

Yakında        Piyasa

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Piyasa dizisinin kadrosuna Fırat Altunmeşe dahil oldu! Fırat Altunmeşe kimdir? - Sayfa 4

Sinema

2015    Hesapta Aşk

2017    Sofra Sırları

2022   Son Parti

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