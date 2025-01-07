Piyasa dizisinin kadrosuna Fırat Altunmeşe dahil oldu! Fırat Altunmeşe kimdir?
Piyasa dizisinin kadrosuna Fırat Altunmeşe dahil oldu. Fırat Altunmeşe dizide Adar karakterine hayat verecek. Peki, Fırat Altunmeşe kimdir? Fırat Altunmeşe hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Fırat Altunmeşe kimdir?
16 Mart 1990 yılında İstanbul’da doğan Fırat Altunmeşe, Türk oyuncudur. İzzet Altınmeşe'nin oğludur.
İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü’nü 2. dönemde bırakmış ardından İstanbul’da Craft Oyunculuk atölyesinde 2 sene özel ders eğitimi almıştır. Atv ekranlarında yayınlanan Kehribar dizisinde ve Show Tv ekranlarında yayınlanan İlişki Durumu Karışık isimli dizilerde rol almıştır.
Fırat Altunmeşe hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Televizyon
2013 Vicdan
2014-2015 Kaçak Gelinler
2015 Maral: En Güzel Hikayem
2016 Kehribar
2016-2017 Cesur ve Güzel
2017-2018 Aslan Ailem
2019-2021 Mucize Doktor
2021 Evlilik Hakkında Her Şey
2024 Bahar Efe
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