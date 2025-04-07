Rüzgarlı Pazar dizisine Özgür Cem Tuğluk dahil oldu! Özgür Cem Tuğluk kimdir?

Özgür Cem Tuğluk, 2016 yılından itibaren Sıfır Bir, Sol Yanım, Ayak İşleri, Baş Belası, Kasaba Doktoru, Kraliçe, Bozkır, Selahaddin Eyyubi ve Zembilli gibi çeşitli film ve dizilerde rol aldı.