Rüzgarlı Pazar dizisine Özgür Cem Tuğluk dahil oldu! Özgür Cem Tuğluk kimdir?
Rüzgarlı Pazar dizisinin kadrosuna Özgür Cem Tuğluk dahil oldu. Türk dizi ve film oyuncusu olan Özgür Cem Tuğluk dizide Cesur karakterine hayat verecek. Peki, Özgür Cem Tuğluk kimdir? Özgür Cem Tuğluk hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Özgür Cem Tuğluk kimdir?
4 Mayıs 1992 tarihinde İstanbul’da doğan Özgür Cem Tuğluk sinema ve dizi film oyuncusudur. Çukurova Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü ve Tiyatro Bölümü mezunudur.
Özgür Cem Tuğluk, 2016 yılından itibaren Sıfır Bir, Sol Yanım, Ayak İşleri, Baş Belası, Kasaba Doktoru, Kraliçe, Bozkır, Selahaddin Eyyubi ve Zembilli gibi çeşitli film ve dizilerde rol aldı.
Özgür Cem Tuğluk hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Zembilli (2025)
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi (2023)
Bozkır (2023)
Kraliçe (2023)
Etkileyici (2022)
Hot Skull (2022)
Karanlık Gece (2022)
Kasaba Doktoru (2022)
Baş Belası (Umut Ertek, TV Dizisi 2021)
Ayak İşleri (Tarık, TV Dizisi 2021)
Sol Yanım (Salih, TV Dizisi 2020)
Sıfır Bir (Cemo, TV Dizisi 2016-2018)