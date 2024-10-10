Sahipsizler dizisinin konusu nedir? Sahipsizler dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?

Sahipsizler dizisinin konusu nedir?

Sahipsizler dizisi, anne babalarını bir gece ansızın kaybeden altı kardeşin, Azize, Cemo, Zeliha, Fidan, Samet ve Balım’ın başlarına gelen felaketlere rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma çabalarını konu alıyor.

Hikâye İstanbul’da geçse de kardeşlerin başına gelen trajedinin kökeninde anne babaları Bala ve Rıfat’ın büyük aşkları vardır. Bu imkânsız aşk İstanbul’dan çok uzakta, Mardin’in bir köyünde başlar.