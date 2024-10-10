  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Sahipsizler dizisinin konusu nedir? Sahipsizler dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?

Sahipsizler dizisinin konusu nedir? Sahipsizler dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?

Tanıtımı ile dikkat çeken Sahipsizler dizinin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Sahipsizler dizisi yakında STAR TV’de yayımlanacak. Peki, Sahipsizler dizisinin konusu nedir? Sahipsizler dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar…

Sahipsizler dizisinin konusu nedir? Sahipsizler dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? - Sayfa 1

Sahipsizler dizisinin konusu nedir?

Sahipsizler dizisi, anne babalarını bir gece ansızın kaybeden altı kardeşin, Azize, Cemo, Zeliha, Fidan, Samet ve Balım’ın başlarına gelen felaketlere rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma çabalarını konu alıyor.

Hikâye İstanbul’da geçse de kardeşlerin başına gelen trajedinin kökeninde anne babaları Bala ve Rıfat’ın büyük aşkları vardır. Bu imkânsız aşk İstanbul’dan çok uzakta, Mardin’in bir köyünde başlar.

1 | 3
Sahipsizler dizisinin konusu nedir? Sahipsizler dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? - Sayfa 2

Her türden çaresizliğe karşı umutla direnen, birbirlerinden kopmamak için çabalamayı asla bırakmayan altı kardeşin hayata tutunma hikayesidir. Kendileri de henüz gerçek anlamda yetişkin olmayan Azize, Zeliha ve Cemo, kardeşleri Fidan, Samet ve Balım’ın iyiliği uğruna erkenden büyümek zorunda kalan çocuklardır. Bütün hikâye Mardin’de, masum bir aşkla başlamıştır. İstanbul ise kardeşleri için her şeyi yapmaya ant içen bu üçlüyü çok çetin sınavlara sokacaktır…

2 | 3
Sahipsizler dizisinin konusu nedir? Sahipsizler dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? - Sayfa 3

Sahipsizler dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?

Hazal Subaşı

Kaan Mirac Sezen

Ece Bağcı

Enes Koçak

Mina Derman

Doğa Bayram

Umut Kaplıca

Yade Arayıcı

Tugay Mercan

Sacide Taşaner

Mehmet Bozdoğan

Mert Tümer

Zeynep Köse

Reha Özcan

Duygu Karaca

Turgut Tunçalp

Bilge Can Göker

Onur Berk Arslanoğlu

3 | 3
11 Ekim 2024 resimli yeni cuma mesajları! Kısa ve anlamlı resimli cuma mesajları! Hayırlı Cumalar
11 Ekim 2024 resimli yeni cuma mesajları!
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 10 Ekim 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? 10 Ekim 2024 son dakika depremler
A101 market 10 Ekim 2024 tarihinden itibaren geçerli Aldın Aldın aktüel indirimlerinde neler var?
A101 market 10 Ekim 2024 tarihinden itibaren geçerli Aldın Aldın aktüel indirimlerinde neler var?
BİM market 10-13 Ekim 2024 indirim kataloğu yayımlandı! Bugün BİM markete hangi ürünler geliyor?
BİM market 10-13 Ekim 2024 indirim kataloğu yayımlandı!