Sahipsizler dizisinin konusu nedir? Sahipsizler dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?
Tanıtımı ile dikkat çeken Sahipsizler dizinin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Sahipsizler dizisi yakında STAR TV’de yayımlanacak. Peki, Sahipsizler dizisinin konusu nedir? Sahipsizler dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar…
Sahipsizler dizisinin konusu nedir?
Sahipsizler dizisi, anne babalarını bir gece ansızın kaybeden altı kardeşin, Azize, Cemo, Zeliha, Fidan, Samet ve Balım’ın başlarına gelen felaketlere rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma çabalarını konu alıyor.
Hikâye İstanbul’da geçse de kardeşlerin başına gelen trajedinin kökeninde anne babaları Bala ve Rıfat’ın büyük aşkları vardır. Bu imkânsız aşk İstanbul’dan çok uzakta, Mardin’in bir köyünde başlar.
Her türden çaresizliğe karşı umutla direnen, birbirlerinden kopmamak için çabalamayı asla bırakmayan altı kardeşin hayata tutunma hikayesidir. Kendileri de henüz gerçek anlamda yetişkin olmayan Azize, Zeliha ve Cemo, kardeşleri Fidan, Samet ve Balım’ın iyiliği uğruna erkenden büyümek zorunda kalan çocuklardır. Bütün hikâye Mardin’de, masum bir aşkla başlamıştır. İstanbul ise kardeşleri için her şeyi yapmaya ant içen bu üçlüyü çok çetin sınavlara sokacaktır…
Sahipsizler dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?
Hazal Subaşı
Kaan Mirac Sezen
Ece Bağcı
Enes Koçak
Mina Derman
Doğa Bayram
Umut Kaplıca
Yade Arayıcı
Tugay Mercan
Sacide Taşaner
Mehmet Bozdoğan
Mert Tümer
Zeynep Köse
Reha Özcan
Duygu Karaca
Turgut Tunçalp
Bilge Can Göker
Onur Berk Arslanoğlu