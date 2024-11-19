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Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar dizisi ne zaman başlıyor?

Senaryosunu Hande Altaylı’nın kaleme aldığı ve NOW’da ekranlara gelecek olan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Yayımlanan fragmanı ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin konusu merak ediliyor. Peki, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi ne zaman başlıyor? Dizisinin konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar…

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar dizisi ne zaman başlıyor? - Sayfa 1

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi ne zaman başlıyor?

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin ilk tanıtımı yayımlandı fakat dizisinin ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı.

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Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar dizisi ne zaman başlıyor? - Sayfa 2

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin konusu nedir?

Entrika ve sırlarla dolu gerçek bir paşa ailesini konu alan dizinin hikayesi 1912’de başlıyor.
Aralarında Halikarnas Balıkçısı adıyla Bodrum’u bugünkü ününe kavuşturan Cevat Şakir Kabaağaçlı, modern resmin ustası Fahrelnisa Zeid, ilk Türk gravür sanatçısı Aliye Berger ve ilk Türk seramik sanatçısı Füreya Koral’ın da olduğu Şakir Paşa Ailesi'nin sıra dışı yaşamları ve ilişkileri gözler önüne serilecek.

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Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar dizisi ne zaman başlıyor? - Sayfa 3

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?

Vahide Perçin

Fırat Tanış

Meryem Uzerli

Devrim Yakut

Cem Yiğit Üzümoğlu

Denise Capezza

Nilsu Berfin Aktaş

Helin Kandemir

Yağmur Başkurt

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