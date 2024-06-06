ŞOK 8 Haziran 2024 cumartesi aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK 8 Haziran aktüel ürünler
ŞOK market hafta sonu indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 8 Haziran cumartesi kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette 8 Haziran onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. ŞOK markette 8 Haziran hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete 8 Haziran hangi ürünler geliyor? İşte detaylar...
Karcher K2 Universal Basınçlı Yıkama Makinesi 2.990 TL
Braun 6in1 Erkek Bakım Kiti 1.099 TL
Mikado Wireless Şarj RGB Işıklı Speaker 599 TL
Asonic W 900 Ultra Akıllı Saat 399 TL
Petrix Şarjlı Led Masa Lambası 249 TL
Slazenger Kadın / Erkek Modal Kumaş Şort 259 TL
Slazenger Erkek Modal Kumaş T-Shirt 229 TL
Slazenger Erkek Terlik 199 TL
Slazenger Erkek T-Shirt 229 TL
Erkek Kapalı Terlik / Sandalet 139 TL
Erkek Çift Bant Terlik 139 TL
Olta Seti 749 TL, Balıkçı Taburesi 79,95 TL
1 litre Sippro Mug 299 TL
20 litre Buzzy Termos 599 TL
750 ml Paslanmaz Çelik Termos 399 TL
500 ml Çelik Termos 199 TL
Kutulu Kemer 64,95 TL
Erkek Boxer 64,95 TL
2'li Erkek Bambu Sneaker Çorap 2'li 49,95 TL
2'li Erkek Görünmez Babet Çorabı 39,95 TL
2'li Kadın Bambu Sneaker Çorap 49,95 TL
25 TL üstü alışverişlerde geçerli;
200 ml Privacy Kadın / Erkek Deodorant Çeşitleri 80 TL
1500 ml Cif Krem 57 TL
350 gram Balparmak Yayla ve Ova Çiçek Balı 99 TL
700 ml Ace Ultra Çamaşır Sulu Sprey Çeşitleri 52 TL
170 gram Ülker Albeni Krabiyem 27 TL