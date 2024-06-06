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ŞOK 8 Haziran 2024 cumartesi aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK 8 Haziran aktüel ürünler

ŞOK market hafta sonu indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 8 Haziran cumartesi kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette 8 Haziran onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. ŞOK markette 8 Haziran hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete 8 Haziran hangi ürünler geliyor? İşte detaylar...

ŞOK 8 Haziran 2024 cumartesi aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK 8 Haziran aktüel ürünler - Sayfa 1

Karcher K2 Universal Basınçlı Yıkama Makinesi 2.990 TL

Braun 6in1 Erkek Bakım Kiti 1.099 TL 

Mikado Wireless Şarj RGB Işıklı Speaker 599 TL

Asonic W 900 Ultra Akıllı Saat 399 TL

Petrix Şarjlı Led Masa Lambası 249 TL

Slazenger Kadın / Erkek Modal Kumaş Şort 259 TL

Slazenger Erkek Modal Kumaş T-Shirt 229 TL 

Slazenger Erkek Terlik 199 TL 

Slazenger Erkek T-Shirt 229 TL 

Erkek Kapalı Terlik / Sandalet 139 TL

Erkek Çift Bant Terlik 139 TL

Olta Seti 749 TL, Balıkçı Taburesi 79,95 TL 

1 litre Sippro Mug 299 TL 

20 litre Buzzy Termos 599 TL 

750 ml Paslanmaz Çelik Termos 399 TL 

500 ml Çelik Termos 199 TL

Kutulu Kemer 64,95 TL

Erkek Boxer 64,95 TL 

2'li Erkek Bambu Sneaker Çorap 2'li 49,95 TL 

2'li Erkek Görünmez Babet Çorabı 39,95 TL 

2'li Kadın Bambu Sneaker Çorap 49,95 TL

25 TL üstü alışverişlerde geçerli; 

200 ml Privacy Kadın / Erkek Deodorant Çeşitleri 80 TL 

1500 ml Cif Krem 57 TL 

350 gram Balparmak Yayla ve Ova Çiçek Balı 99 TL

700 ml Ace Ultra Çamaşır Sulu Sprey Çeşitleri 52 TL

170 gram Ülker Albeni Krabiyem 27 TL

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ŞOK 8 Haziran 2024 cumartesi aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK 8 Haziran aktüel ürünler - Sayfa 2
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ŞOK 8 Haziran 2024 cumartesi aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK 8 Haziran aktüel ürünler - Sayfa 3
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ŞOK 8 Haziran 2024 cumartesi aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK 8 Haziran aktüel ürünler - Sayfa 4
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