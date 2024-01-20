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  4. ŞOK market 20-23 Ocak hafta sonu indirim kataloğu yayımlandı! Hangi ürünler indirimde?

ŞOK market 20-23 Ocak hafta sonu indirim kataloğu yayımlandı! Hangi ürünler indirimde?

ŞOK market indirimlerine hafta sonu da devam ediyor. ŞOK market 20-23 Ocak hafta sonu indirim kataloğu yayımlandı. Bere, kahve, terlik ve daha birçok üründe indirim var. Hangi ürünler indirimde? Ürünlerin fiyatları ne kadar? İşte fiyat listesi...

ŞOK market 20-23 Ocak hafta sonu indirim kataloğu yayımlandı! Hangi ürünler indirimde? - Sayfa 1

Kadın Süpersoft Alt 140 TL

Kadın Bere 41,95 TL

Kadın Terlik 69,95 TL

Kadın Panço 140 TL

Kadın/Erkek Keçe Terlik 69,95 TL

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ŞOK market 20-23 Ocak hafta sonu indirim kataloğu yayımlandı! Hangi ürünler indirimde? - Sayfa 2

Arko Nem Krem Çeşitleri 250 ml 50 TL

Orkid Extra Hassas Koruma Gece 14 Adet 40 TL

Deren Demlik Poşet Çay 100'lü 320 g 45 TL

Beypazarı Maden Suyu 21,90 TL

Fax Sıvı Sabun Zeytinyağlı/Okyanus 1L 26 TL

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ŞOK market 20-23 Ocak hafta sonu indirim kataloğu yayımlandı! Hangi ürünler indirimde? - Sayfa 3

Soğan 1 kg 6,95 TL

Anadolu Çiftliği Yumurta 30'lu 89,90 TL

Kadın Wellsoft Ev Patiği 27,95 TL

Altınküp Toz Şeker 5 kg 129 TL

Patates 1 kg 13,95 TL

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ŞOK market 20-23 Ocak hafta sonu indirim kataloğu yayımlandı! Hangi ürünler indirimde? - Sayfa 4

Bütün Piliç kg 59,50 TL (20-21 Ocak tarihleri arasında geçerli)

Kurukahveci Mehmet Efendi 100 gr 34,50 TL

Anadolu Mutfağı Osmancık Pirinç 5 kg 167,25 TL

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