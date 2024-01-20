ŞOK market 20-23 Ocak hafta sonu indirim kataloğu yayımlandı! Hangi ürünler indirimde?
ŞOK market indirimlerine hafta sonu da devam ediyor. ŞOK market 20-23 Ocak hafta sonu indirim kataloğu yayımlandı. Bere, kahve, terlik ve daha birçok üründe indirim var. Hangi ürünler indirimde? Ürünlerin fiyatları ne kadar? İşte fiyat listesi...
Kadın Süpersoft Alt 140 TL
Kadın Bere 41,95 TL
Kadın Terlik 69,95 TL
Kadın Panço 140 TL
Kadın/Erkek Keçe Terlik 69,95 TL
Arko Nem Krem Çeşitleri 250 ml 50 TL
Orkid Extra Hassas Koruma Gece 14 Adet 40 TL
Deren Demlik Poşet Çay 100'lü 320 g 45 TL
Beypazarı Maden Suyu 21,90 TL
Fax Sıvı Sabun Zeytinyağlı/Okyanus 1L 26 TL
Soğan 1 kg 6,95 TL
Anadolu Çiftliği Yumurta 30'lu 89,90 TL
Kadın Wellsoft Ev Patiği 27,95 TL
Altınküp Toz Şeker 5 kg 129 TL
Patates 1 kg 13,95 TL
Bütün Piliç kg 59,50 TL (20-21 Ocak tarihleri arasında geçerli)
Kurukahveci Mehmet Efendi 100 gr 34,50 TL
Anadolu Mutfağı Osmancık Pirinç 5 kg 167,25 TL