ŞOK markete bugün Işıklı Şarj İstasyonu geliyor! (ŞOK 26-29 TEMMUZ 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
ŞOK markette indirimler sürüyor. ŞOK markette 26-29 Temmuz 2025 tarihleri arasında geçerli indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, ŞOK markete hangi ürünlerde indirim var? 26-29 Temmuz 2025 tarihleri arasında ŞOK markete hangi ürünler geliyor? ŞOK 26-29 Temmuz 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, ŞOK 26-29 Temmuz 2025 aktüel ürünler kataloğu…
ROOKIE LED TEKERLEKLİ SCOOTER - ÇOCUK
Fiyat: 699 TL
MİNİ PRİNT KAMERA - ANLIK BASKI
Fiyat: 999 TL
RAMPAGE IŞIKLI ŞARJ İSTASYONU
Fiyat: 599 TL
25 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLERİ
SENSODYNE 50 ML TAM KORUMA BEYAZLATICILI DİŞ MACUNU
25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli fiyat: 70 TL
SENSODYNE 1+1 DİŞ ETİ BAKIMI DİŞ FIRÇASI
25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli fiyat: 80 TL
ÜLKER 184 GRAM BİSKREM EXTRA KAKAOLU
25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli fiyat: 29 TL
NESQUİK 310 GRAM ÇOKOKARE
25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli fiyat: 60 TL
SELPAK 6’LI YAĞ EMİCİ HAVLU
25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli fiyat: 75 TL