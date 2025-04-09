ŞOK'a 12 Nisan Cumartesi günü ev tipi merdiven geliyor! (12-15 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
ŞOK'ta indirimler sürüyor. ŞOK markete 12 Nisan 2025 Cumartesi tarihinde ev tipi merdiven geliyor. Peki, ŞOK'ta Cumartesi günü hangi ürünlerde indirim var? Cumartesi günü ŞOK'a hangi ürünler geliyor? ŞOK 12-15 Nisan 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, ŞOK 12-15 Nisan 2025 Cumartesi aktüel ürünler indirimli fiyatlar…
ŞOK 12-15 NİSAN İNDİRİMLERİ
4 + 4 MERDİVEN
Fiyat: 849 TL
4 + 1 MERDİVEN
Fiyat: 749 TL
3 + 1 MERDİVEN
Fiyat: 599 TL
1 | 1