ŞOK'a yarın Kamaralı Fiber Tekne geliyor! (ŞOK 11-17 HAZİRAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
ŞOK’ta indirimler sürüyor. ŞOK’a 11-17 Haziran tarihleri arasında kamaralı fiber tekne geliyor. İşte, ŞOK 11-17 Haziran aktüel ürünler kataloğu…
MARIN BOAT 4,95 M SAMBA DELUXE KAMARALI FİBER TEKNE
Ürün bilgileri
Marinboat 4.95 Samba Deluxe
C sınıfı dizayn
Sertifikasyon kategorisi: A sınıfı tekne
Tekne boyu: 4,95 cm
Tekne genişliği: 2.15 m
Tekne iç yüksekliği: 70 cm
Motorsuz ağırlığı: 500 kg
Taşıma kapasitesi: 900 kg
Yolcu kapasitesi: 7 kişi
Dolap sayısı: 5
Su tankı kapasitesi: 50 L
Kamara ölçüleri: Uzunluk - 185 cm/Genişlik - 165 cm/Yükseklik - 130 cm
30 hp ile 60 hp arası önerilen motor gücü, dıştan takma motor takılabilir. Motor ürüne dahil değildir.
Ürün CE belgeli ve Avrupa standartlarına uyumludur.