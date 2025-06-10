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ŞOK'a yarın Kamaralı Fiber Tekne geliyor! (ŞOK 11-17 HAZİRAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

ŞOK’ta indirimler sürüyor. ŞOK’a 11-17 Haziran tarihleri arasında kamaralı fiber tekne geliyor. İşte, ŞOK 11-17 Haziran aktüel ürünler kataloğu…

ŞOK'a yarın Kamaralı Fiber Tekne geliyor! (ŞOK 11-17 HAZİRAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

MARIN BOAT 4,95 M SAMBA DELUXE KAMARALI FİBER TEKNE

Ürün bilgileri

Marinboat 4.95 Samba Deluxe 

C sınıfı dizayn

Sertifikasyon kategorisi: A sınıfı tekne

Tekne boyu: 4,95 cm

Tekne genişliği: 2.15 m

Tekne iç yüksekliği: 70 cm

Motorsuz ağırlığı: 500 kg

Taşıma kapasitesi: 900 kg

Yolcu kapasitesi: 7 kişi

Dolap sayısı: 5

Su tankı kapasitesi: 50 L

Kamara ölçüleri: Uzunluk - 185 cm/Genişlik - 165 cm/Yükseklik - 130 cm

30 hp ile 60 hp arası önerilen motor gücü, dıştan takma motor takılabilir. Motor ürüne dahil değildir.

Ürün CE belgeli ve Avrupa standartlarına uyumludur.

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