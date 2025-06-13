  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Tarım Kredi Fırsat Dolu Hafta Sonu Kataloğu yayımlandı! (TARIM KREDİ 13-15 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER)

Tarım Kredi Fırsat Dolu Hafta Sonu Kataloğu yayımlandı! (TARIM KREDİ 13-15 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER)

Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'nde indirimler sürüyor. Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'nde 13-15 Haziran 2025 tarihleri arasında birçok indirimli ürün raflarda yerini alıyor. Peki, Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'nde 13-15 Haziran 2025 tarihleri arasında hangi ürünlerde indirim var? 13-15 Haziran tarihlerinde Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'ne hangi ürünler geliyor? Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 13-15 Haziran 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 13-15 Haziran aktüel ürünler kataloğu…

Tarım Kredi Fırsat Dolu Hafta Sonu Kataloğu yayımlandı! (TARIM KREDİ 13-15 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 1

TARIM KREDİ DEMİNDE TİRYAKİ ÇAY 1000 GRAM

Fiyat: 149,90 TL

TARIM KREDİ TAM YAĞLI YOĞURT 1500 GRAM

Fiyat: 59 TL

1 | 4
Tarım Kredi Fırsat Dolu Hafta Sonu Kataloğu yayımlandı! (TARIM KREDİ 13-15 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 2

OZMO ÜRÜNLERİNDE 1 ALANA 1 BEDAVA FIRSATI

Ozmo’da 1 alana 1 bedava fırsatı aynı ürün çeşitlerinde geçerlidir.

2 | 4
Tarım Kredi Fırsat Dolu Hafta Sonu Kataloğu yayımlandı! (TARIM KREDİ 13-15 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 3

TARIM KREDİ 16 HAZİRAN TARİHİNE KADAR GEÇERLİ İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

 

TARSÜT TAM YAĞLI KAŞAR PEYNİRİ 1 KG

Fiyat: 249,90 TL

 DARDANEL TON BALIĞI 3 X 75 GRAM

Fiyat: 155 TL

3 | 4
Tarım Kredi Fırsat Dolu Hafta Sonu Kataloğu yayımlandı! (TARIM KREDİ 13-15 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 4

TARIM KREDİ 16 HAZİRAN TARİHİNE KADAR GEÇERLİ İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

 

TARIM KREDİ KIRMIZI MERCİMEK 1000 GRAM

Fiyat: 47,50 TL

 TARIM KREDİ TATLI BİBER SALÇASI 650 GRAM

Fiyat: 59 TL

4 | 4
BİM'e 20 Haziran Cuma günü Drone geliyor! (BİM 20 HAZİRAN 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
BİM'e 20 Haziran Cuma günü Drone geliyor! (BİM 20 HAZİRAN 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
BİM'e Cuma günü Kamp Çadırı geliyor! BİM 20 Haziran 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!
BİM'e Cuma günü Kamp Çadırı geliyor! BİM 20 Haziran 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!
Türkiye Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 16-30 Haziran 2025 indirim kataloğu yayımlandı!
Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 16-30 Haziran 2025 indirim kataloğu yayımlandı!
BİM 17 Haziran Salı Aktüel Ürünler Kataloğu yayımlandı: Tuvalet kağıdı ve kağıt havluda damping!
BİM 17 Haziran Salı Aktüel Ürünler Kataloğu yayımlandı: Tuvalet kağıdı ve kağıt havluda damping!