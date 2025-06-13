Tarım Kredi Fırsat Dolu Hafta Sonu Kataloğu yayımlandı! (TARIM KREDİ 13-15 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER)
Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'nde indirimler sürüyor. Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'nde 13-15 Haziran 2025 tarihleri arasında birçok indirimli ürün raflarda yerini alıyor. Peki, Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'nde 13-15 Haziran 2025 tarihleri arasında hangi ürünlerde indirim var? 13-15 Haziran tarihlerinde Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'ne hangi ürünler geliyor? Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 13-15 Haziran 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 13-15 Haziran aktüel ürünler kataloğu…
TARIM KREDİ DEMİNDE TİRYAKİ ÇAY 1000 GRAM
Fiyat: 149,90 TL
TARIM KREDİ TAM YAĞLI YOĞURT 1500 GRAM
Fiyat: 59 TL
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OZMO ÜRÜNLERİNDE 1 ALANA 1 BEDAVA FIRSATI
Ozmo’da 1 alana 1 bedava fırsatı aynı ürün çeşitlerinde geçerlidir.
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TARIM KREDİ 16 HAZİRAN TARİHİNE KADAR GEÇERLİ İNDİRİMLİ ÜRÜNLER
TARSÜT TAM YAĞLI KAŞAR PEYNİRİ 1 KG
Fiyat: 249,90 TL
DARDANEL TON BALIĞI 3 X 75 GRAM
Fiyat: 155 TL
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TARIM KREDİ 16 HAZİRAN TARİHİNE KADAR GEÇERLİ İNDİRİMLİ ÜRÜNLER
TARIM KREDİ KIRMIZI MERCİMEK 1000 GRAM
Fiyat: 47,50 TL
TARIM KREDİ TATLI BİBER SALÇASI 650 GRAM
Fiyat: 59 TL
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