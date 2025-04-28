Tarım Kredi’de 1 kiloluk çayda dev indirim fırsatı! (TARIM KREDİ 29 NİSAN-5 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER)
Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'nde indirimler sürüyor. Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'nde 29 Nisan-5 Mayıs 2025 tarihleri arasında birçok indirimli ürün raflarda yerini alıyor. Peki, Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'nde 29 Nisan-5 Mayıs 2025 tarihleri arasında hangi ürünlerde indirim var? 29 Nisan-5 Mayıs 2025 tarihleri arasında Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'ne hangi ürünler geliyor? Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 29 Nisan-5 Mayıs 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 29 Nisan-5 Mayıs 2025 aktüel ürünler kataloğu…
TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİF ÇİFTÇİ MARKETİ'NDE KAT KAT FIRSATLAR
FAMILIA PLUS NATURAL KAĞIT HAVLU 16'LI
Fiyat: 164,90 TL
ANADOLU OSMANCIK PİRİNÇ 2,5 KG
Fiyat: 119,90 TL
1 | 2