  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Türkiye Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketine robot süpürge geliyor! (Tarım Kredi 9-23 NİSAN KATALOĞU)

Türkiye Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketine robot süpürge geliyor! (Tarım Kredi 9-23 NİSAN KATALOĞU)

Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketinde indirimler sürüyor. Tarım Kredi KOOP Çiftçi marketine yarın robot süpürge geliyor.Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketinde 9-23 Nisan 2025 tarihleri arasında birçok indirimli ürün raflarda yerini alıyor. Peki, Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketinde 9-23 Nisan 2025 tarihleri arasında hangi ürünlerde indirim var? 9-23 Nisan tarihlerinde Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketine hangi ürünler geliyor? Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 9-23Nisan 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 9-23 Nisan aktüel ürünler kataloğu…

Türkiye Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketine robot süpürge geliyor! (Tarım Kredi 9-23 NİSAN KATALOĞU) - Sayfa 1

ŞIMART KATYA Z ROBOT SÜPÜRGE

Ürün bilgileri

3500Pa emiş gücü

46Wh batarya gücü ile  150 dakikaya kadar temizlik

Türkçe dil desteği

Lidar lazer teknolojisi ile akıllı haritalama

Lidar çarpışma önleyici

Yıkanabilir hepa filtre

Telefon uygulaması ile sanal duvarlar, yasaklı bölgeler oluşturma ve çoklu haritalama özelliği

Şarjı azaldığında otomatik olarak şarj istasyonuna geri dönme ve şarj olup temizliğe kaldığı yerden devam etme.

48 saatte çözüm garantili teknik servis

Fiyat: 7,499 TL

SAREX 5011 SOFT CLEAN DİKEY ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE - KIRMIZI

Ürün bilgileri

800 Watt gücünde motor

Multi filtreleme sistemi

Yıkanabilir bez filtre

1 litre toz haznesi

Fiyat: 1,099 TL

1 | 2
Türkiye Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketine robot süpürge geliyor! (Tarım Kredi 9-23 NİSAN KATALOĞU) - Sayfa 2

FUSHIA NEVRESİM TAKIMI ÇEŞİTLERİ

Tek kişilik nevresim takımı özellikleri

Nevresim: 160 x 220 cm

Çarşaf: 160 X 240 cm

Yastık: 50 x 70 cm %65 pamuk

%35 polyester

Fiyat: 449 TL

Çift kişilik nevresim takımı özellikleri

Nevresim: 200 x 220 cm

Çarşaf: 240 x 260 cm

Yastık: 50 x 70 cm - 2 adet

%65 pamuk %35 polyester

Fiyat: 499 TL

FUSHIA ETNİK EL - YÜZ HAVLUSU

Ürün özellikleri

% 65 pamuk

%35 polyester

Fiyat: 59,90 TL

2 | 2
Türkiye Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 09-23 Nisan 2025 indirim kataloğu yayımlandı!
Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 09-23 Nisan 2025 indirim kataloğu yayımlandı!
ŞOK markete VANS ayakkabılar ve CROCS terlikler geliyor! ŞOK market 08-14 Nisan 2025 aktüel ürünler!
ŞOK markete VANS ayakkabılar ve CROCS terlikler geliyor! ŞOK market 08-14 Nisan 2025 aktüel ürünler!
Karanlık Oda dizisine Cahit Gök dahil oldu! Cahit Gök kimdir?
Karanlık Oda dizisine Cahit Gök dahil oldu! Cahit Gök kimdir?
Yarın BİM markete hangi ürünler geliyor? BİM market 09-15 Nisan 2025 indirim kataloğu yayımlandı!
Yarın BİM markete hangi ürünler geliyor? BİM market 09-15 Nisan 2025 indirim kataloğu yayımlandı!