Türkiye Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketine robot süpürge geliyor! (Tarım Kredi 9-23 NİSAN KATALOĞU)
Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketinde indirimler sürüyor. Tarım Kredi KOOP Çiftçi marketine yarın robot süpürge geliyor.Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketinde 9-23 Nisan 2025 tarihleri arasında birçok indirimli ürün raflarda yerini alıyor. Peki, Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketinde 9-23 Nisan 2025 tarihleri arasında hangi ürünlerde indirim var? 9-23 Nisan tarihlerinde Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketine hangi ürünler geliyor? Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 9-23Nisan 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 9-23 Nisan aktüel ürünler kataloğu…
ŞIMART KATYA Z ROBOT SÜPÜRGE
Ürün bilgileri
3500Pa emiş gücü
46Wh batarya gücü ile 150 dakikaya kadar temizlik
Türkçe dil desteği
Lidar lazer teknolojisi ile akıllı haritalama
Lidar çarpışma önleyici
Yıkanabilir hepa filtre
Telefon uygulaması ile sanal duvarlar, yasaklı bölgeler oluşturma ve çoklu haritalama özelliği
Şarjı azaldığında otomatik olarak şarj istasyonuna geri dönme ve şarj olup temizliğe kaldığı yerden devam etme.
48 saatte çözüm garantili teknik servis
Fiyat: 7,499 TL
SAREX 5011 SOFT CLEAN DİKEY ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE - KIRMIZI
Ürün bilgileri
800 Watt gücünde motor
Multi filtreleme sistemi
Yıkanabilir bez filtre
1 litre toz haznesi
Fiyat: 1,099 TL
FUSHIA NEVRESİM TAKIMI ÇEŞİTLERİ
Tek kişilik nevresim takımı özellikleri
Nevresim: 160 x 220 cm
Çarşaf: 160 X 240 cm
Yastık: 50 x 70 cm %65 pamuk
%35 polyester
Fiyat: 449 TL
Çift kişilik nevresim takımı özellikleri
Nevresim: 200 x 220 cm
Çarşaf: 240 x 260 cm
Yastık: 50 x 70 cm - 2 adet
%65 pamuk %35 polyester
Fiyat: 499 TL
FUSHIA ETNİK EL - YÜZ HAVLUSU
Ürün özellikleri
% 65 pamuk
%35 polyester
Fiyat: 59,90 TL