Üç aylarda yapılacak ibadetler neler? Üç aylarda okunan dualar nedir?
Müslüman alemi için önemli günlerden biri olan üç ayların başlangıcı yarın (1 Ocak 2025) idrak edilecek. Bu önemli günü ibadet ederek geçirmek isteyenler üç aylarda yapılacak ibadetleri ve Üç aylarda okunan duaların ne olduğunu araştırmaya başladılar. Peki, Üç aylarda yapılacak ibadetler neler? Üç aylarda okunan dualar nedir? İşte detaylar...
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini takvime göre içinde Recep, Şaban ve Ramazan aylarının bulunduğu üç aylar, 1 Ocak 2025 çarşamba günü başlayacak.
Üç aylar veya mübarek üç aylar, Hicri takvimde yer alan ve İslam dinine göre mukaddes olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Faziletli sayıldığı için bu dönemde ibadetler artırılır.
Üç aylarda yapılacak ibadetler neler?
Üç ayları huzurlu ve rahmet içinde geçirmek isteyenler için üç aylarda yapılacak ibadetler;
- Nafile namaz kılmak
- Nafile oruç tutmak
- Nafile kurban kesmek
- Dua ve tövbe etmek
- Kur’an-ı Kerim okumak
- Hadis, Siyer ve İslam Tarihi okumaları yapmak
- Allah’ı anmak; zikir (tesbih) çekmek
- İhtiyaç sahiplerine yardım etmek (zekat ve sadaka vermek)
- Ramazan ayında fitre ve fidye vermek
Üç aylarda okunacak dualar nedir?
Üç ayları huzurlu ve rahmet içinde geçirmek isteyenler için üç aylarda okunacak dualar;
- Allahumme barik lena fi Receb ve Şaban ve belligna Ramazan.
Türkçesi: "Allah'ım, bize Recep ve Şaban aylarını mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır."
- La ilahe illallahü vahdehü la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve alâ külli şeyin kadir.
Türkçesi: "Allah'tan başka ilah yoktur, O'nun ortağı yoktur, mülk O'na aittir ve tüm övgüler O'na mahsustur. O, her şeye kadirdir."
- Elhamdulillâhi rabbil'alemin, Errahmânir'rahim, Mâliki yevmiddin, İyyâke na'budu Ve iyyâke neste'în, İhdinessirâtal mustakîm, Sirâtallezine en'amte aleyhim Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.
Türkçesi: “Bismillahirrahmânirrahîm. Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki Allah'a mahsustur. (Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.”