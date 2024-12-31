Üç aylarda yapılacak ibadetler neler? Üç aylarda okunan dualar nedir?

Üç aylarda okunacak dualar nedir?

Üç ayları huzurlu ve rahmet içinde geçirmek isteyenler için üç aylarda okunacak dualar;

- Allahumme barik lena fi Receb ve Şaban ve belligna Ramazan.

Türkçesi: "Allah'ım, bize Recep ve Şaban aylarını mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır."

- La ilahe illallahü vahdehü la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve alâ külli şeyin kadir.

Türkçesi: "Allah'tan başka ilah yoktur, O'nun ortağı yoktur, mülk O'na aittir ve tüm övgüler O'na mahsustur. O, her şeye kadirdir."