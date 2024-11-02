Uzak Şehir dizisinin kadrosuna Dilin Döğer dahil oldu! Dilin Döğer kimdir?
Uzak Şehir dizisine Dilin Döğer dahil oldu. Sinema ve dizi oyuncusu olan Dilin Döğer dizide Zerrin karakterini canlandıracak. Peki, Dilin Döğer kimdir? Dilin Döğer hangi dizi ve filmlerde rol alıştır? İşte detaylar…
Dilin Döğer kimdir?
22 Şubat 1995 yılında Diyarbakır'da doğan Dilin Döğer, dizi ve sinema oyuncusudur. İlköğretim eğitim dönemini Mersin'de tamamladıktan sonra ailesi ile birlikte Ankara'ya yerleşti.
Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dilbilimi Bölümü'nden mezun oldu. Üniversite döneminde oyunculuk yapmaya karar veren Döğer; dans, müzik, resim, bale, opera ve şan eğitimleri aldı.
Oyunculuğa 2021 yılında, 'Ex Aşkım' dizisinde canlandırdığı 'Afife' karakteriyle başladı. Kanal D'nin O Kız dizisinde Zeynep karakterini canlandırdı. Son olarak Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinde yer aldı.
Dilin Döğer hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi (2023)
O Kız (2022)
Goodnight Soldier / İyi Geceler Asker (2022)
Ex Aşkım (2021)