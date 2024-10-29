Uzak Şehir ne zaman başlıyor? Uzak Şehir dizisinin konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var?
Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal‘ın paylaştığı ve Kanal D'de ekranlara gelecek olan Uzak Şehir dizisinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Yayımlanan fragmanı ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin ne zaman başlayacağı belli oldu. Peki, Uzak Şehir dizisi ne zaman başlıyor? Uzak Şehir dizisinin konusu nedir? Uzak Şehir dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar…
Uzak Şehir dizisi ne zaman başlayacak?
Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal‘ın paylaştığı Kanal D'de ekranlara gelecek olan Uzak Şehir dizisi 11 Kasım pazartesi saat 20.00’de izleyicisiyle buluşacak.
Uzak Şehir dizisinin konusu nedir?
Heyecanla beklenen dizide Alya Albora, vefat eden eşinin vasiyetini yerine getirmek için cenazesi ve beş yaşındaki oğluyla Kanada’dan Mardin’deki Albora topraklarına gelir. Ancak bu gelişin bir dönüşü ve Albora’dan çıkışı yoktur. Albora ailesinin başı Cihan Albora, Alya’nın çırpınışlarına kayıtsız kalmasa da çocuğunu alıp gitmesine izin vermez. Geçmişin karanlığı, saklanan sırlar ve bölgenin gerçeği ile yüzleşen Alya Albora, kendini kocasının ailesiyle büyük bir mücadele içinde bulur.
Uzak Şehir dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?
Ozan Akbaba
Sinem Ünsal
Gonca Cilasun
Müfit Kayacan
Alper Çankaya
Ferit Kaya
Sahra Şaş
Dilin Döğer
Atakan Özkaya
İlkay Kayku
Nazmi Kırık
Mine Kılıç
Sinan Demirer
Zeynep Kankonde
Muttalip Müjdeci
Barış Yalçın
Burak Şafak
Mehmet Polat
Yunus Eski
Yaren Güldiken
Kuzey Gezer