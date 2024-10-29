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  4. Uzak Şehir ne zaman başlıyor? Uzak Şehir dizisinin konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var?

Uzak Şehir ne zaman başlıyor? Uzak Şehir dizisinin konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var?

Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal‘ın paylaştığı ve Kanal D'de ekranlara gelecek olan Uzak Şehir dizisinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Yayımlanan fragmanı ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin ne zaman başlayacağı belli oldu. Peki, Uzak Şehir dizisi ne zaman başlıyor? Uzak Şehir dizisinin konusu nedir? Uzak Şehir dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar…

Uzak Şehir ne zaman başlıyor? Uzak Şehir dizisinin konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var? - Sayfa 1

Uzak Şehir dizisi ne zaman başlayacak?

Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal‘ın paylaştığı Kanal D'de ekranlara gelecek olan Uzak Şehir dizisi 11 Kasım pazartesi saat 20.00’de izleyicisiyle buluşacak.

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Uzak Şehir ne zaman başlıyor? Uzak Şehir dizisinin konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var? - Sayfa 2

Uzak Şehir dizisinin konusu nedir?

Heyecanla beklenen dizide Alya Albora, vefat eden eşinin vasiyetini yerine getirmek için cenazesi ve beş yaşındaki oğluyla Kanada’dan Mardin’deki Albora topraklarına gelir. Ancak bu gelişin bir dönüşü ve Albora’dan çıkışı yoktur. Albora ailesinin başı Cihan Albora, Alya’nın çırpınışlarına kayıtsız kalmasa da çocuğunu alıp gitmesine izin vermez. Geçmişin karanlığı, saklanan sırlar ve bölgenin gerçeği ile yüzleşen Alya Albora, kendini kocasının ailesiyle büyük bir mücadele içinde bulur.

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Uzak Şehir ne zaman başlıyor? Uzak Şehir dizisinin konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var? - Sayfa 3

Uzak Şehir dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?

Ozan Akbaba

Sinem Ünsal

Gonca Cilasun

Müfit Kayacan

Alper Çankaya

Ferit Kaya

Sahra Şaş

Dilin Döğer

Atakan Özkaya

İlkay Kayku

Nazmi Kırık

Mine Kılıç

Sinan Demirer

Zeynep Kankonde

Muttalip Müjdeci

Barış Yalçın

Burak Şafak

Mehmet Polat

Yunus Eski

Yaren Güldiken

Kuzey Gezer

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