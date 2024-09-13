Yalı Çapkını dizisinin Sinan'ı Cem Söküt kimdir? Cem Söküt hangi film ve dizilerde rol almıştır?
Yalı Çapkını dizisi 13 Eylül cuma günü yeni sezon bölümü ile seyirciyle buluşuyor. Dizi 2 yıllık zaman atlamasıyla ekranlara gelecek. Cem Söküt dizide Seyran karakterinin hayatına giren Sinan karakterini canlandıracak. Peki, Yalı Çapkını dizisinin Sinan'ı Cem Söküt kimdir? Cem Söküt hangi film ve dizilerde rol almıştır? İşte detaylar…
Cem Söküt kimdir?
Cem Söküt, dizi film oyuncusu ve sporcudur. Oyunculuğu ile başarılı yapımlara imza atmış oyuncu olan Cem Söküt, aslen bir Muaythai sporcusudur.
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27 yaşındaki Cem Söküt, 2019 yılından itibaren Çukur, Duran, Hakim, Mahkum gibi çeşitli film ve dizilerde yer aldı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.
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Cem Söküt hangi film ve dizilerde rol almıştır?
2022 Mahkum - TV Dizisi
2022 Hakim - TV Dizisi
2022 Duran - TV Dizisi
2019-2020 Çukur - TV Dizisi
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