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  4. Yalı Çapkını dizisinin Sinan'ı Cem Söküt kimdir? Cem Söküt hangi film ve dizilerde rol almıştır?

Yalı Çapkını dizisinin Sinan'ı Cem Söküt kimdir? Cem Söküt hangi film ve dizilerde rol almıştır?

Yalı Çapkını dizisi 13 Eylül cuma günü yeni sezon bölümü ile seyirciyle buluşuyor. Dizi 2 yıllık zaman atlamasıyla ekranlara gelecek. Cem Söküt dizide Seyran karakterinin hayatına giren Sinan karakterini canlandıracak. Peki, Yalı Çapkını dizisinin Sinan'ı Cem Söküt kimdir? Cem Söküt hangi film ve dizilerde rol almıştır? İşte detaylar…

Yalı Çapkını dizisinin Sinan'ı Cem Söküt kimdir? Cem Söküt hangi film ve dizilerde rol almıştır? - Sayfa 1

Cem Söküt kimdir?

Cem Söküt, dizi film oyuncusu ve  sporcudur.  Oyunculuğu ile başarılı yapımlara imza atmış oyuncu olan Cem Söküt, aslen bir Muaythai sporcusudur.

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Yalı Çapkını dizisinin Sinan'ı Cem Söküt kimdir? Cem Söküt hangi film ve dizilerde rol almıştır? - Sayfa 2

27 yaşındaki Cem Söküt, 2019 yılından itibaren Çukur, Duran, Hakim, Mahkum gibi çeşitli film ve dizilerde yer aldı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

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Yalı Çapkını dizisinin Sinan'ı Cem Söküt kimdir? Cem Söküt hangi film ve dizilerde rol almıştır? - Sayfa 3

Cem Söküt hangi film ve dizilerde rol almıştır?

2022   Mahkum - TV Dizisi

2022   Hakim - TV Dizisi

2022   Duran - TV Dizisi

2019-2020   Çukur - TV Dizisi

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