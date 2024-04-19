Yarın ŞOK markete hangi ürünler geliyor? ŞOK 20 Nisan cumartesi aktüel ürünler kataloğu!
ŞOK market hafta sonu indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 20 Nisan cumartesi kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette yarın vestiyerden, dolaba, ayakkabılıktan, TV sehpasına, akülü matkaptan, sunta kesme makinesine kadar onlarca ürün raflarda yerlerini alıyor. ŞOK markette yarın hangi üründe indirim var? İşte detaylar...
Promer 4+1 Merdiven 599 TL
Bienwood Bie Ahşap Plastik 3 Raflı Düzenleyici 249 TL
Bienwood Bie Ahşap 3 Katlı Plastik Raf 199 TL
Ahşap 3 Katlı Raf 129 TL
Nilson Akım Korumalı USB Typce + C Fiş Priz 139 TL
Nilson Akım Korumalı USB Fiş Priz 139 TL
Akım Korumalı Priz 99,95 TL
Masajlı Duş Başlığı Seti 119 TL
Fonksiyonlu Krom El Duşu 79,95 TL
Turbo Pervaneli Krom El Duşu 79,95 TL
Komütatör 34,95 TL
Topraklı Priz 34,95 TL
Anahtar 34,95 TL
Luiza 3+1 Merdiven 499 TL
10 kg Polisan Quartz İç Cephe Boyası 349 TL
17,5 kg Polisan Quartz Tavan Boyası 399 TL
Pro Tavan Kestirme Fırçası 49,95 TL
Şerit Metre 199 TL
280 ml Akrilik Mastik 39,95 TL
280 gram Şeffaf Silikon 79,95 TL
İç Cephe Rulosu 99,95 TL
Kalorifer Rulosu 39,95 TL
Fırça No:2,5 39,95 TL
Fırça No:2 34,95 TL
Fırça No:3 44,95 TL
Çelik Pense 179 TL
Maskeleme Bandı 29,95 TL
Elektrik Bandı 12,95 TL
Plastik Silikon Tabancası 59,95 TL
Paketleme Bandı 26,95 TL
Japon Yapıştıırıcı 29,95 TL
WD-40 Yağlama ve Pas Sökücü Sprey 119 TL
Garaj Home Modern Raflı Ayakkabılık 2.299 TL
Modern Aynalı Raflı Ayakkabılık Vestiyer 5.099 TL
Raflı TV Sehpası 1.599 TL
Modern Raflı Portmanto Vestiyer 2.199 TL
4 Raflı Ayakkabılık Çok Amaçlı Dolap Soho 1.899 TL
Garaj Home Modern Raflı Portmanto Ayakkabılık Vestiyer 5.299 TL
Modern Raflı Portmanto Vestiyer 2.049 TL
Raflı TV Sehpası 1.499 TL
Modern Aynalı Ayakkabılık 1.799 TL
4 Raflı Ayakkabılık Çok Amaçlı Dolap 1.899 TL
Modern Raflı Ayakkabılık 2.149 TL
JCB Avuç Taşlama 2.090 TL
JCB 12V 2.0AH Çift Akülü Matkap 3.490 TL
JCB 18V 2.0 Ah. Çift Akülü Kömürsüz Darbeli Matkap 5.990 TL
JCB Sunta Kesme 5.190 TL
JCB Darbeli Matkap 1.990 TL
JCB SDS Plus Kırıcı Delici 4.690 TL