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  4. Yarın ŞOK markete hangi ürünler geliyor? ŞOK 20 Nisan cumartesi aktüel ürünler kataloğu!

Yarın ŞOK markete hangi ürünler geliyor? ŞOK 20 Nisan cumartesi aktüel ürünler kataloğu!

ŞOK market hafta sonu indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 20 Nisan cumartesi kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette yarın vestiyerden, dolaba, ayakkabılıktan, TV sehpasına, akülü matkaptan, sunta kesme makinesine kadar onlarca ürün raflarda yerlerini alıyor. ŞOK markette yarın hangi üründe indirim var? İşte detaylar...

Yarın ŞOK markete hangi ürünler geliyor? ŞOK 20 Nisan cumartesi aktüel ürünler kataloğu! - Sayfa 1

Promer 4+1 Merdiven 599 TL

Bienwood Bie Ahşap Plastik 3 Raflı Düzenleyici 249 TL

Bienwood Bie Ahşap 3 Katlı Plastik Raf 199 TL 

Ahşap 3 Katlı Raf 129 TL 

Nilson Akım Korumalı USB Typce + C Fiş Priz 139 TL 

Nilson Akım Korumalı USB Fiş Priz 139 TL

Akım Korumalı Priz 99,95 TL 

Masajlı Duş Başlığı Seti 119 TL 

Fonksiyonlu Krom El Duşu 79,95 TL 

Turbo Pervaneli Krom El Duşu 79,95 TL 

Komütatör 34,95 TL 

Topraklı Priz 34,95 TL 

Anahtar 34,95 TL

Luiza 3+1 Merdiven 499 TL

10 kg Polisan Quartz İç Cephe Boyası 349 TL 

17,5 kg Polisan Quartz Tavan Boyası 399 TL

Pro Tavan Kestirme Fırçası 49,95 TL

Şerit Metre 199 TL 

280 ml Akrilik Mastik 39,95 TL 

280 gram Şeffaf Silikon 79,95 TL 

İç Cephe Rulosu 99,95 TL 

Kalorifer Rulosu 39,95 TL 

Fırça No:2,5 39,95 TL 

Fırça No:2 34,95 TL 

Fırça No:3 44,95 TL

Çelik Pense 179 TL

Maskeleme Bandı 29,95 TL 

Elektrik Bandı 12,95 TL

Plastik Silikon Tabancası 59,95 TL

Paketleme Bandı 26,95 TL 

Japon Yapıştıırıcı 29,95 TL 

WD-40 Yağlama ve Pas Sökücü Sprey 119 TL

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Yarın ŞOK markete hangi ürünler geliyor? ŞOK 20 Nisan cumartesi aktüel ürünler kataloğu! - Sayfa 2

Garaj Home Modern Raflı Ayakkabılık 2.299 TL

Modern Aynalı Raflı Ayakkabılık Vestiyer 5.099 TL

Raflı TV Sehpası 1.599 TL

Modern Raflı Portmanto Vestiyer 2.199 TL

4 Raflı Ayakkabılık Çok Amaçlı Dolap Soho 1.899 TL

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Yarın ŞOK markete hangi ürünler geliyor? ŞOK 20 Nisan cumartesi aktüel ürünler kataloğu! - Sayfa 3

Garaj Home Modern Raflı Portmanto Ayakkabılık Vestiyer 5.299 TL

Modern Raflı Portmanto Vestiyer 2.049 TL

Raflı TV Sehpası 1.499 TL

Modern Aynalı Ayakkabılık 1.799 TL

4 Raflı Ayakkabılık Çok Amaçlı Dolap 1.899 TL

Modern Raflı Ayakkabılık 2.149 TL 

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Yarın ŞOK markete hangi ürünler geliyor? ŞOK 20 Nisan cumartesi aktüel ürünler kataloğu! - Sayfa 4

JCB Avuç Taşlama 2.090 TL

JCB 12V 2.0AH Çift Akülü Matkap 3.490 TL

JCB 18V 2.0 Ah. Çift Akülü Kömürsüz Darbeli Matkap 5.990 TL

JCB Sunta Kesme 5.190 TL

JCB Darbeli Matkap 1.990 TL

JCB SDS Plus Kırıcı Delici 4.690 TL

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